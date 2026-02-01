FREEMAIL
HOROR U ZAGREBU /

Muškarac ugurao ženu u prtljažnik i odvezao u šumu: Tamo ju je prebio

Muškarac ugurao ženu u prtljažnik i odvezao u šumu: Tamo ju je prebio
Foto: Ivo Cagalj/pixsell/ilustracija

Ozlijeđena žene prebačena je u KBC Sestre milosrdnice

1.2.2026.
11:59
danas.hr
Ivo Cagalj/pixsell/ilustracija
Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kaznena djela protupravnog oduzimanja slobode i tjelesne ozljede.

Prema policijskom izvješću, muškarac je nakon verbalnog sukoba nasilno ugurao 38-godišnju članicu obitelji u prtljažnik svog automobila i odvezao je u šumu na području Črnomerca. Po dolasku na odredište fizički ju je udarao po glavi i tijelu.

Ozlijeđena žena prevezena je vozilom hitne pomoći u Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 44-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu.

