Muškarac ugurao ženu u prtljažnik i odvezao u šumu: Tamo ju je prebio

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 44-godišnjakom zbog sumnje da je počinio kaznena djela protupravnog oduzimanja slobode i tjelesne ozljede.

Prema policijskom izvješću, muškarac je nakon verbalnog sukoba nasilno ugurao 38-godišnju članicu obitelji u prtljažnik svog automobila i odvezao je u šumu na području Črnomerca. Po dolasku na odredište fizički ju je udarao po glavi i tijelu.

Ozlijeđena žena prevezena je vozilom hitne pomoći u Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice, gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, 44-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu.

POGLEDAJTE VIDEO: Mladić izbo djevojku pa htio ubiti sebe: 'Fizičko nasilje nije nužno najbolji prediktor femicida'