NEMA KRAJA /

Usred Zagreba pokradeni igrači Crvene Zvezde

Usred Zagreba pokradeni igrači Crvene Zvezde
Foto: Marko Seper/pixsell

'Skupina klinaca je preskočila ogradu i ušla kroz prozor u svlačionicu,' izjavio je predsjednik Medveščaka

1.2.2026.
12:01
Sportski.net
Marko Seper/pixsell
Nakon što su se prije par dana u Bosni i Hercegovini potukli navijači Hajduka i Crvene Zvezde, jučer se dogodio novi skandal u kojemu su sudjelovali Hrvati i Zvezda. Naime, u Zagrebu su pokradeni igrači hokejaša beogradskog kluba.

KHL Medveščak je u sklopu IHL lige igrao susret protiv hokejaša Crvene Zvezde u zagrebačkoj Utrini, koji je završio visokim porazom od 6-1 za Zagrepčane. Ali, nakon utakmice, umjesto slavlja uslijedio je šok za goste, jer su hokejaši pokradeni.

"Iz svlačionice su odnijete sve trenirke i jakne sa Zvezdinim obilježjima koje su sat vremena nakon utakmice vraćene u vrećama, te jedan pasoš i jedan telefon", napisao je portal specijaliziran za Zvezdu CZBG.

Tu je informaciju potvrdio i predsjednik Medveščaka Igor Jačmenjak, čiju izjavu prenose Sportske novosti:

"Skupina klinaca je preskočila ogradu i ušla kroz prozor u svlačionicu", rekao je Jačmenjak, koji je potvrdio da je policija bila obaviještena o svemu te da su sve zaplijenjene stvari uredno vraćene igračima Crvene Zvezde.

HokejCrvena ZvezdaMedveščak
Usred Zagreba pokradeni igrači Crvene Zvezde