Dinamo je već igrao protiv Steaue, evo kako je prošao

Dinamo u četvrtak igra odlučujuću utakmicu Europske lige. Pobjeda ih vodi na 10 bodova i gotovo im garantira prolaz, dok ih poraz dovodi u nezgodnu situaciju u kojoj bi u zadnjem kolu morali s velikom gol-razlikom pobijediti danski Midtjylland. Protivnik je FCSB, nekadašnja Steaua.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Duga i slična povijest

Dinamo i FCSB imaju dugu povijest s dosta sličnosti. I Dinamo i FCSB imali su ekscentrične "vlasnike" (u FCSB-ovom slučaju još uvijek imaju), oba kluba bila su prisiljena mijenjati ime i oba kluba jedini su u državi koji su osvojili neki europski trofej. Imaju ova dva kluba i povijest međusobnih utakmica. Prvi put su se sastali u Kupu pobjednika kupova daleke 1964. Dinamo je bio bolji u oba susreta te je prošao dalje s ukupnih 5-1. U Bukureštu je bilo 1-3, a Plavima su pobjedu donijeli Željko Matuš, Anđelko Pavić i Zdenko Kobeščak, dok su u uzvratu u Zagrebu zabijali Mladen Ramljak te opet Pavić.

Zašto vlasnika FCSB-a nazivaju 'rumunjskim Mamićem' pročitajte ovdje.

Sastali su se ova dva kluba i u Ligi prvaka 1993./94. Tada je Dinamo pobijedio 1-2 u Bukureštu, ali ispao nakon poraza 2-3 na Maksimiru zbog gola u gostima. Strijelci su bili Joško Jeličić i Igor Cvitanović u Rumunjskoj te Goran Vlaović i Željko Adžić na Maksimiru.

Sutra, dakle, Modri igraju svoju petu međusobnu utakmicu sa Steauom, ali imaju Modri bogatu povijest sukoba i s drugim rumunjskim klubovima.

Protiv imenjaka iz Piteștija Zagrepčani su igrali 1966./67., kada su osvojili Kup velesajamskih gradova. Tada je Slaven Zambata zabio jedini gol u dvije utakmice i odveo Plave dalje. Igrao je Dinamo protiv Rumunja i deset godina kasnije, kada je u prijateljskom turniru nazvanom Balkanski kup slavio protiv Sportula iz Bukurešta sa sveukupnih 5-4. Tada je Dinamo do naslova predvodio Snješko Cerin, koji je u pobjedi 3-1 u Zagrebu postigao dva pogotka, a u Bukureštu jedan. Osim njega, za Dinamo su zabijali još i legendarni Zlatko 'Cico' Kranjčar i Mario Bonić.

Predsjednik sljedećeg Dinamovog suparnika opet u centru pažnje: Bizarnim razlogom udaljio igrača

Iste su godine Plavi igrali i protiv Târgu Mureșa. Tada je Dinamo pobijedio 0-1 i 3-0 te prošao dalje u utakmici UEFA kupa. Strijelci su bili Zlatko Jurišić u oba susreta te Ivica Senzen i Srećko Bogdan u pobjedi 3-0.

U novije doba pamtimo susrete s Politehnicom iz Timișoare iz 2009./10. Tada je Dinamo pod vodstvom Krunoslava Jurčića završio treći u skupini Europske lige sa šest bodova, a protiv Rumunja je ostvario jednu pobjedu i jedan poraz. Do pobjede je došao pogocima Milana Badelja, Sammira i Pedra Moralesa u gostima, dok je u porazu 1-2 na Maksimiru Cristian Scutaru zabio autogol.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Utakmice kojih se dobro sjećamo

Najrecentnije su ipak utakmice s Petrolulom, Astrom Giurgiu i Clujom. I protiv Petrolula i protiv Astre igrali smo 2014. godine. Protiv Petrolula u kvalifikacijama za Europsku ligu ostvarene su dvije pobjede. U gostima je Modre do pobjede predvodio Duje Čop s dva pogotka, a pamti se i pogodak Paula Machada iz slobodnjaka. Slično je bilo i na domaćem terenu, gdje je Dinamo pobijedio 2-1 pogocima Čopa i Domagoja Antolića. Inače, protiv Petrolula je Dinamo također igrao i daleke 1967./68. Tada je Dinamo u prvoj utakmici slavio 5-0, a u drugoj odigrao 0-0. U tim je utakmicama Slaven Zambata zabio jedan, a Hrvoje Jukić i Ivica Kiš po dva pogotka.

Što se tiče Astre, ondje je Dinamo na Maksimiru slavio 5-1 hat-trickom El Arabi Hilala Soudanija, koji je također bio i asistent Anti Ćoriću za peti gol. Između Soudanija i Ćorića zabio je i Angelo Henriquez, a u uzvratu su Rumunji pobijedili 1-0 i ostavili Dinamo bez prolaza skupine.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Time dolazimo do posljednjeg susreta Dinama s rumunjskim klubom uoči FCSB-a. On se zbio u pandemijskoj 2020. godini, kada su se kvalifikacije za Ligu prvaka igrale na jednu umjesto dvije utakmice, a bolji je bio Dinamo, koji je slavio protiv Cluja na gostujućem terenu nakon boljeg izvođenja jedanaesteraca. Do raspucavanja su zagrebačke plave dovukli Amer Gojak i Lirim Kastrati, a posebno se pamti pobjednički jedanaesterac u raspucavanju jer ga je postigao – Joško Gvardiol.

Dakle, FCSB će Dinamu biti jubilarni 20. susret protiv rumunjskog kluba. Do utakmice s bivšim europskim prvakom Dinamo je slavio u 12 od 19 susreta, uključujući i tri pobjede protiv same Steaue. Ako želi nastaviti trend iz posljednjih nekoliko sezona i proći skupinu, mora ostvariti svoju 13. pobjedu, a budući da se rumunjski velikan trenutačno nalazi na devetom mjestu rumunjskog prvenstva, to ne bi smijelo biti (pretjerano) teško.

POGLEDAJTE VIDEO: Glavaš uoči utakmice koja može usmjeriti drugi krug: 'Mi smo Hrvatska i možemo sve'