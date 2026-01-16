Predsjednik sljedećeg Dinamovog suparnika opet u centru pažnje: Bizarnim razlogom udaljio igrača

Predsjednik rumunjskog prvaka FCSB-a, Gigi Becali, izazvao je pravu buru u nogometnoj javnosti nakon što je javno objavio da će produžetak ugovora Mihaiu Popescu (32) uvjetovati njegovim povratkom u pravoslavnu vjeru. Popescu je nedavno prešao na pentekostalizam, a Becali tvrdi da ovime želi „povratak u normalnost“, pozivajući se na crkvene kanone.

„Nisam rekao da mora promijeniti vjeru da bi produžio ugovor. Rekao sam da poštuje svoju vjeru, a ne da je mijenja. Imam i muslimane u ekipi, to je njihov izbor. Ali ako imaš vjeru i promijeniš je, nešto nije u redu. Neka se vrati svojoj vjeri i produžit ću mu ugovor. Nitko ti ne može oduzeti krštenje, to je vjera i sakrament, kako kaže apostol Pavao,“ rekao je Becali u razgovoru za PrimaSport.

Predsjednik kluba objasnio je i kontekst obiteljske odluke igrača. Popescu je, kako tvrdi Becali, pristupio novoj religijskoj zajednici radi mira u obitelji, po želji supruge. „Razgovarao sam s njim. Cijenim ga, talentiran je i zarađuje, ali rekao je: ‘Što da radim, Gigi, ako je ona jača od mene?’ Nisam mu ništa rekao, jer očito je napravio to kako bi imao mir kod kuće. On zapravo nije uvjeren, sve je učinio radi sklada u obitelji.“

Becali je u svom stilu pojasnio i neobičan obrazac moći u kući: „Ti si nogometaš, zarađuješ 20.000 eura mjesečno, ona 3.000. Ti si viši, ljepši, zar je ona jača od tebe? Kako je to moguće?“

Što se tiče terena, Mihai Popescu trenutno se oporavlja od teške ozljede koljena zadobivene u susretu Rumunjska – Austrija (1:0). Prema procjenama FCSB-ovog medicinskog tima, očekuje se da bi se na teren mogao vratiti za otprilike mjesec i pol i shodno tome će propustiti susret protiv

