TEŠKE RIJEČI /

Kontroverzni političar i vlasnik kluba koji dolazi na Maksimir: 'Uništit ćemo Dinamo'

Kontroverzni političar i vlasnik kluba koji dolazi na Maksimir: 'Uništit ćemo Dinamo'
Foto: Lucian Alecu/alamy/profimedia

Prema projekcijama Dinamu koji je na sedam bodova i prvi ispod crte, trebala bi biti dovoljna jedna pobjeda za plasman dalje

14.12.2025.
14:15
Sportski.net
Do kraja ligaške faze Europske lige ostale su dvije utakmice. One će se odigrati u siječnju sljedeće godine, a za Dinamo će to biti kvalifikacijske utakmice za prolazak dalje.

Slično će biti i njihovim suparnicima, FCSB-u koji također lovi nokaut fazu i imaju bod manje od Dinama. Zato je utakmica na Maksimiru 22. siječnja nevjerojatno važna. Kontroverzni vlasnik rumunjskog kluba Gigi Becali najavio je pobjedu u obje utakmice i razbijanje Dinama.

Sve o Europskoj ligi čitajte na portalu Net.hr. 

"Imat ćemo 12 bodova, trebali smo ih već i imati. Zašto ne bismo mogli pobijediti i Dinamo i Fenerbahče. Dovest ću pojačanja i uništit ćemo ih. Proći ćemo dalje", rekao je Becali, prenosi DigiSport

Prema projekcijama Dinamu koji je na sedam bodova i prvi ispod crte, trebala bi biti dovoljna jedna pobjeda za plasman dalje. Nakon FCSB-a, Dinamo gostuje kod Midtjyllanda

DinamoEuropska LigaFcsbGigi Becali
Kontroverzni političar i vlasnik kluba koji dolazi na Maksimir: 'Uništit ćemo Dinamo'