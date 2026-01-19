FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OTIŠAO JE /

Gotovo je! Dinamo je prodao svog velikog talenta u talijanskog velikana

Gotovo je! Dinamo je prodao svog velikog talenta u talijanskog velikana
×
Foto: Davor Puklavec/pixsell

Fabrizio Romano objavio je da je posao gotov

19.1.2026.
21:10
Sportski.net
Davor Puklavec/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Leon Jakirović napušta Dinamo! Ono o čemu se pisalo sada je riješeno i Leon će karijeru nastaviti u milanskom Interu

Fabrizio Romano objavio je da je posao gotov i da će Dinamu pripasti dva i pol milijuna odmah i još dva kroz bonuse i postotak od sljedeće prodaje. Piše se kako će Jakirović već ovoga tjedna otputovati u Italiju kako bi odradio liječnički pregled, a Inter je navodno pobijedio RB Salzburg za njegov potpis. 

 

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

Jakirović za Dinamo ima četiri nastupa, ali niti jedan ove sezone. To je potaknulo njegova oca Sergeja Jakirovića, bivšeg trenera Dinama, a sada Hull Cityja, da kaže kako će, ako ne dobije priliku, razvoj morati nastaviti u drugoj sredini. U tome su očito priliku vidjeli brojni velikani koji žele velikog talenta namamiti iz Dinama.

POGLEDAJTE VIDEO: Najbolji trenuci iz utakmice Hrvatske i Nizozemske u drugom kolu Europskog prvenstva

Leon JakirovićDinamoInter
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
OTIŠAO JE /
Gotovo je! Dinamo je prodao svog velikog talenta u talijanskog velikana