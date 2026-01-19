Gotovo je! Dinamo je prodao svog velikog talenta u talijanskog velikana

Leon Jakirović napušta Dinamo! Ono o čemu se pisalo sada je riješeno i Leon će karijeru nastaviti u milanskom Interu.

Fabrizio Romano objavio je da je posao gotov i da će Dinamu pripasti dva i pol milijuna odmah i još dva kroz bonuse i postotak od sljedeće prodaje. Piše se kako će Jakirović već ovoga tjedna otputovati u Italiju kako bi odradio liječnički pregled, a Inter je navodno pobijedio RB Salzburg za njegov potpis.

🚨⚫️🔵 Leon Jakirović to Inter, here we go! Deal agreed for the CB to join from Dinamo Zagreb.



Offer accepted for €2.5m + €2m add-ons and sell-on. Jakirović to travel this week for medical.



Inter beat RB Salzburg with good relationships with Jakirović agents, same as Sucić. pic.twitter.com/ixQ6BscRCz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2026

Jakirović za Dinamo ima četiri nastupa, ali niti jedan ove sezone. To je potaknulo njegova oca Sergeja Jakirovića, bivšeg trenera Dinama, a sada Hull Cityja, da kaže kako će, ako ne dobije priliku, razvoj morati nastaviti u drugoj sredini. U tome su očito priliku vidjeli brojni velikani koji žele velikog talenta namamiti iz Dinama.

