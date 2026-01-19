FREEMAIL
Dinamo osigurao dodatne ulaznice: Evo kada, gdje i kako do vrijednog 'papira' za Midtjylland

Foto: Slavko Midzor/pixsell

'Završetak prodaje je u ponedjeljak, 26. siječnja u 23:59 sati'

19.1.2026.
16:59
Sportski.net
Slavko Midzor/pixsell
Utakmica osmog kola UEFA Europske lige Midtjylland - Dinamo na rasporedu je 29. siječnja u 21 sat, a iz Dinama su objavili informacije o početku prodaje ulaznica.

"GNK Dinamo unaprijed je zatražio dodatni kontingent ulaznica te smo u dogovoru s domaćinima osigurali više od garantiranih 5%. GNK Dinamo je za navijačku tribinu MCH Arene na raspolaganje dobio 786 ulaznica po cijeni od 21€. 

Prodaja ulaznica odvijat će se isključivo ONLINE u sljedećim terminima: 

Srijeda, 21. siječnja, od 11 sati - prvokup za vlasnike godišnjih ulaznica 

Četvrtak, 22. siječnja, od 11 sati - kupovina za članove kluba u 2025. i 2026. godini

Petak, 23. siječnja, od 11 sati - slobodna prodaja

Završetak prodaje je u ponedjeljak, 26. siječnja u 23:59 sati."

