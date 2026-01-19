FREEMAIL
NOVA PRILIKA? /

Noa Mikić konkurira za odlučujuću utakmicu Dinama u Europskoj ligi

Noa Mikić konkurira za odlučujuću utakmicu Dinama u Europskoj ligi
Foto: Matija Habljak/pixsell

Osim Mikića, koji će protiv Steaue vjerojatno biti na klupi za pričuve, u Englesku neće ni drugi veliki Dinamov talent Leon Jakirović

19.1.2026.
12:26
Roko Silov
Matija Habljak/pixsell
Veliki Dinamov talent Noa Mikić konkurira za utakmicu Europske lige protiv FCSB-a (nekadašnje Steaue). Kako se Valinčić još nije oporavio od ozljede, a novopridošli Paul Bismarck Tabinas ne može biti prijavljen, u momčadi bi se trebao naći mladi Mikić.

Kako navodi Germanijak, ta odluka Dinamovog stožera, iako logična, ne pomaže Dinamovim juniorima, koji će bez Mikića morati igrati Premier League International Cup. Oni u utorak (20.30 sati) igraju svoju četvrtu utakmicu tog turnira, a suparnik je Brighton. Iako u prve tri utakmice imaju tri pobjede, 'mali' Modri još nisu, uoči ove zadnje utakmice, osigurali prolaz skupine te, u ludom raspletu, pobijede li Parižani danas Nottingham Forest, Modri mogu ispasti i s bodom protiv Brightona, stoga je pred njima velik izazov.

Osim Mikića, koji će protiv Steaue vjerojatno biti na klupi za pričuve, u Englesku neće ni drugi veliki Dinamov talent Leon Jakirović. "Jakirović, koji je blizu odlaska u Inter, izostavljen je s popisa, ali posrijedi nije potencijalni transfer. Jakirović je propustio čitave pripreme zbog jake upale sinusa, odradio je tek dva-tri treninga i još nije spreman za put i utakmicu", navodi Germanijak. Isti portal navodi kako protiv Brightona neće igrati ni Anđelo Šutalo, koji je u utakmici protiv Hartberga dobio potres mozga.

Inače, eventualnim porazom Dinamo bi gotovo sigurno ispao iz Europske lige, dok bi pobjedom protiv FCSB-a gotovo pa sigurno izborio drugi krug. Zato se ova utakmica može nazvati i Dinamovim "biti ili ne biti".

