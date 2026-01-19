Noa Mikić konkurira za odlučujuću utakmicu Dinama u Europskoj ligi

Veliki Dinamov talent Noa Mikić konkurira za utakmicu Europske lige protiv FCSB-a (nekadašnje Steaue). Kako se Valinčić još nije oporavio od ozljede, a novopridošli Paul Bismarck Tabinas ne može biti prijavljen, u momčadi bi se trebao naći mladi Mikić.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kako navodi Germanijak, ta odluka Dinamovog stožera, iako logična, ne pomaže Dinamovim juniorima, koji će bez Mikića morati igrati Premier League International Cup. Oni u utorak (20.30 sati) igraju svoju četvrtu utakmicu tog turnira, a suparnik je Brighton. Iako u prve tri utakmice imaju tri pobjede, 'mali' Modri još nisu, uoči ove zadnje utakmice, osigurali prolaz skupine te, u ludom raspletu, pobijede li Parižani danas Nottingham Forest, Modri mogu ispasti i s bodom protiv Brightona, stoga je pred njima velik izazov.

Osim Mikića, koji će protiv Steaue vjerojatno biti na klupi za pričuve, u Englesku neće ni drugi veliki Dinamov talent Leon Jakirović. "Jakirović, koji je blizu odlaska u Inter, izostavljen je s popisa, ali posrijedi nije potencijalni transfer. Jakirović je propustio čitave pripreme zbog jake upale sinusa, odradio je tek dva-tri treninga i još nije spreman za put i utakmicu", navodi Germanijak. Isti portal navodi kako protiv Brightona neće igrati ni Anđelo Šutalo, koji je u utakmici protiv Hartberga dobio potres mozga.

Inače, eventualnim porazom Dinamo bi gotovo sigurno ispao iz Europske lige, dok bi pobjedom protiv FCSB-a gotovo pa sigurno izborio drugi krug. Zato se ova utakmica može nazvati i Dinamovim "biti ili ne biti".

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Ines uoči dvoboja Hrvatske i Nizozemske porazgovarala s Tinom Lučinom