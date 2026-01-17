'Rumunjski Mamić' opet u elementu: 'Ne smijem više govoriti...'

Gigi Becali dobro je poznato ime pravim nogometnim fanaticima. Ekscentrični Rumunj već je godinama na čelu FCSB-a, a klub je u njegovo vrijeme osvojio brojne titule, ali je i izgubio ime (ranije se zvao Steaua) nakon sudskog spora s vojskom.

Zbog utjecaja i raznih kontroverzi Becalija su zvali i "rumunjskim Mamićem“, a kada vidite što je sve izjavio nakon poraza u petak, bit će vam jasno zašto:

"Ja sada ne smijem više govoriti dok ne uđemo u play-off. Ako ne uđemo u play-off, obećavam vam da više neću govoriti, svijet će me se riješiti. Ima nekih koji me ne podnose. Ja iz pristojnosti dolazim na TV da vas ne odbijem, ali vrijeme je da se povučem s TV-a, rezultati momčadi mi ne idu u prilog. I sada vjerujem da ćemo osvojiti naslov, ali da ne bih izgledao lud pred ljudima… trebao bih šutjeti, ali ja vjerujem da ćemo osvojiti naslov", započeo je Becali, čiji se klub trenutno nalazi na devetom mjestu rumunjskog prvenstva, prije nego što je nastavio.

"Rekao sam da će biti laka utakmica, da ćemo postići mnogo golova. Imali smo 70 % posjeda lopte, ljut sam na Bîrligeu što nije zabio, na Tănasea zbog načina na koji je dodao, na Olarua što ne igra odlučno. Tănase nije ušao u utakmicu, nije bio prisutan, bojao se, ne znam čega, terena. Nije odlučno postavio nogu da mu lopta ostane, previše je bio opušten. Kako da očekujem nešto s takvim pristupom? Ovaj gol je i Târnovanuov. Ono što je došlo s klupe, Thiam, Miculescu – ništa. Možda si predbacujem što je Chiricheșa trebalo zamijeniti, iako nije igrao loše, ali više nije onaj stari, pogotovo na takvom terenu... Planovi su prvenstvo i europska natjecanja. Problem je što sada moram navijati za Dinamo, obvezan sam, i za CFR Cluj, koji igra s Oțelulom, da ostanemo na istoj bodovnoj udaljenosti", zaključio je vlasnik nekadašnje Steaue.

Becali je inače u rumunjskoj javnosti poznat kao netko tko se miješa treneru u posao, vrijeđa homoseksualce i prijeti novinarima, pa i ne čudi zašto je rumunjskim medijima bio sličan upravo bivšem direktoru Dinama.