Od rukometnih ekskluziva do Podgoričke avanture: 'Govore mi da ću prodati tvrtku za 100 milijuna'

Svakog ponedjeljka portal Net.hr donosi specijal pod nazivom - Ako ste propustili - presjek najvažnijih tekstova objavljenih na portalu Net.hr iz prošlog tjedna. Tjedan smo počeli uobičajeno - Vikend retrovizorom i spomenutim specijalom Ako ste propustili.

Prasak Antonija Plazibata

Onda je uslijedio prasak poput udarca najboljeg hrvatskog kickboksača Antonija Plazibata. Plazo se nakon dvije i po godine (bio ozlijeđen) vratio mečevima i pobijedio u glavnoj borbi GLORY priredbe u Arnhemu Nordinea Mahieddinea jednoglasnom odlukom sudaca nakon tri runde (30-26).

Pobjedom je Plazibat izborio mjesto na turniru osmorice teškaša, koji je na rasporedu 7. veljače iduće godine, a tamo će, nadamo se, odraditi tri borbe u turnirskoj vrsti natjecanja i postati teškaški prvak!

Nakon što je pobijedio u povratničkom meču, javio se našem Vehmiru Džakmiću i u intervjuu mu otkrio zanimljivosti.

"Svi misle da skačem i glupiram se, ali kad krenem udarati Kromaha, gotov je. Nisam imao nikakav strah za ruku. Da sam ga imao, ne bih se ni borio. Tako je kako je, idemo dalje".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Anto Širić u 'Karijeri nakon karijere' totalni hit

U utorak smo donijeli u našem redovitom specijalu Karijera nakon karijere razgovor s poznatim hrvatskim kickboksačem Antom Širićem. Anto Širić (29.) ime je koje ćete teško svrstati u samo jednu kategoriju. On je magistar mehatronike, ali i jedan od najboljih hrvatskih kickboksača. Anto Širić je poduzetnik čiji izum - uređaj Sportreact - koriste giganti poput NFL momčadi Miami Dolphins i engleskog prvoligaša Crystal Palacea, ali i dečko porijeklom iz Žepča koji je svoj san počeo graditi u kući svoje bake u Stupniku. Sportreact je sustav za trening i dijagnostiku brzine reakcije, agilnosti i drugih neuromotoričkih sposobnosti. Sastoji se od hardverskih senzora, koji su u potpunosti dizajnirani i proizvedeni u Hrvatskoj, te mobilne aplikacije koja trenerima omogućuje praćenje napretka, analitiku i usporedbu sportaša s normativima. Ovaj čudesni izum hrvatskog borca koriste giganti:

"Govore mi da ću prodati tvrtku za 100 milijuna", navodi Anto Širić u Karijeri nakon karijere portala Net.hr.

Niz rukometnih ekskluziva

Valter Matošević, proslavljeni bivši hrvatski rukometni golman, najtrofejniji riječki sportaš svih vremena i aktualni trener golmana u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, bio je gost podcasta Net.hr-a Maksanov korner. Portal Net.hr najavljuje nadolazeće Europsko rukometno prvenstvo 2026. kroz razgovore s legendama, trenerima, igračima, a Valter Matošević jedan je u nizu naših sugovornika koji najavljuje EP, priča o svojoj karijeri, aktualnostima, zanimljivostima iz života i karijere. Imali smo niz rukometnih ekskluziva, a Valter Matošević je jedna od njih.

Razgovor s Valterom Matoševićem započeo je na mjestu gdje je sve i počelo za Matoševića – na Zametu. Iako je moderna dvorana otvorena tek 2009., sjećanja na vanjske terene i Osnovnu školu Ivan Čiković Beli, gdje su stasale generacije rukometaša i dalje su živa.

"Dobro ste rekli, ovo je rukometni kvart. Kažu, najrukometniji u Hrvatskoj", s ponosom je istaknuo Matošević, okružen trofejima koji svjedoče o bogatoj povijesti kluba.

"Hrvatska je dobila igrača koji bi mogao eksplodirati na EP-u. Pokazao je da može biti taj" - navodi Valter Matošević kad priča o Leonu Ljevaru, novom reprezentativcu Hrvatske.

Razgovarali smo i s Linom Červarom, najuspješnijim hrvatskim rukometnim izbornikom svih vremena, a opsežni intervju s Linom podijelili smo na dva dijela. Zabrinuti Červar otvorio ključna pitanja: "Vidim da cijeli svijet samo to radi".

Dotaknuo se Lino i vruće teme...

"Uništili su rukomet da bi mogli pobijediti i Hrvatsku, a naša je šansa nešto što svi izbjegavaju".

Mateo Maraš i Mario Šoštarić, zvijezde hrvatske rukometne reprezentacije, za portal Net.hr pričali su o polusezoni u klubovima, uspješnoj sportskoj 2025. godini i nadolazećem EP-u 2026.

Mateo Maraš nam je rekao:

"Ne želim vjerovati da će toga biti na EP-u. Moramo gledati samo sebe".

Ponajbolji europski rukometaš Mario Šoštarić nam je istaknuo: 'Igranje za Hrvatsku ostvarenje je snova, a jedno smo skrivali od svih'.

Kapetanica Hrvatske Katarina Ježić nakon SP-a dala je savjet igračicama:

"Tamo ne pripadamo".

Javio nam se i Slavko Ištvanić kad je štrajkao, Dinamo objasnio situaciju koju ima sa Slavkom

Slavku Ištvaniću prekipjelo je što mu Dinamo još nije vratio novce. Kako tvrdi legendarni bivši kapetan Dinama s 527 utakmica za maksimirski klub, već tri desetljeća vodi svoju bitku tražeći od Dinama novac. Slavko Ištvanić sedmi je igrač u povijesti po broju nastupa za zagrebačke plave. S Dinamom je osvojio naslov prvaka Hrvatske 1992./93. No, iako voli Dinamo, Slavko Ištvanić je ogorčen što mu aktualna uprava na čelu sa Zvonimirom Bobanom još nije vratila novac, iako aktualna Bobanova Uprava nije niti zakuhala ovu situaciju, ali eto, Bobanov Dinamo je pravni slijedbenik Dinama koji je počeo ovaj problem s Ištvanićem. Slavko nam je još u prijašnjem intervjuu kazao kako mu Dinamo, preračunato sad, duguje od 75 do 80 000 eura plus kamate od 1993. godine.

Prošle srijede, Slavko se odlučio na očajnički potez, pravi štrajk. Došao je na parking podno zapadne tribine maksimirskog stadiona.

"Ne mičem se s Maksimira dok ne dobijem svoj novac. Želim riješiti svoj slučaj".

Dominik Franculić je, nakon što je napravio intervju sa Slavkom Ištvanićem, kao pravi novinar željan odgovora odmah poslao i upit Dinamu na ovu temu. Ubrzo smo dobili odgovor Dinama na situaciju sa Slavkom Ištvanićem koji je u tom trenutku prosvjedovao ispred stadiona.

Loris Majcan o najopasnijoj moto utrci

Loris Majcan je u video intervjuu za Net.hr Dominiku Franculiću o najopasnijoj moto utrci Isle of Man TT. Zagrepčanin koji je preživio najopasniju utrku na svijetu: "Moraš biti malo lud, što ja jesam".

Dario Zahora, bivši nogometaš Dinama i trenutni nogometni menadžer, podnio je tužbu protiv hrvatskog reprezentativca Martina Baturine i njegovog oca Mate. Zahora od Baturine, koji trenutno igra za talijanski prvoligaški klub Como, traži odštetu od 3,7 milijuna eura zbog prekida suradnje. Tužba je podnesena u svibnju ove godine na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.

Zahora osporava način na koji je obitelj Baturina prekinula njegovu ulogu zastupnika Martinu, ističući da se osjeća prevarenim, zbog čega traži odštetu. U tekstu se navodi kako je prema ugovoru koji je Baturina potpisao sa Zahorom, njegov zastupnik imao je ekskluzivno pravo pregovarati o svim ugovorima vezanim uz profesionalnu karijeru, a Baturina je bio obvezan isplaćivati 10 posto svojih neto primanja na temelju tih ugovora.

Također, ugovor je, prema Nacionalu, predviđao da će Zahora imati prava na prihod od korištenja igračeva imena i lika u komercijalne svrhe. Zahora u tužbi navodi da je Mate Baturina, prije ljeta 2024. godine, pregovarao s drugim agentima i klubovima u ime svog sina, iako mu to nije bilo dopušteno prema uvjetima ugovora.

Tihomir Mišić, odvjetnik Martina Baturine i njegova oca Mate, za portal Net.hr prokomentirao je tužbu Darija Zahore prema Martinu i Mati Baturini...

"Zahora za tužbu prema mojim klijentima nema nikakvo pravo, evo i zašto".

Rijeka na Rujevici mora pobijediti. To je Maju Gašparcu kazao Danijel Šarić.

"Nema kalkulacija, to trebaju raditi od prve minute".

Ilija Lončarević analizirao je Maju poslije i povijesni podvig Rijeke...

"Rijeka na nepoznatom teritoriju: 'Neće biti lagano, a to može biti prevaga".

Prošlog tjedna počelo je SP u pikadu, a mi smo na tu temu imali tri teksta.

Pikado ludnica

Posebno Svjetsko prvenstvo priredilo je rekordnu nagradu, a predstavnika ima i Hrvatska.

Ludnica na Svjetskom prvenstvu već u prvom kolu: Hrvat nije uspio, a Kenijac je priča prvenstva.

FNC 26 i Podgorička avantura

Krajem tjedna, FNC 26 punio je tekstovima sportsku rubriku Net.hr-a. Miloš Janičić u razgovoru je za Net.hr istaknuo:

"Realno, da je Oliveira na svom vrhuncu, vrlo vjerojatno pobijedio. Ipak se borio u UFC-u toliko dugo".

Ivica Trušček gostovao je u podcastu Net.hr-a i najavio FNC 26.

"Ovo FNC radi bolje od svih".

Andrej Kedveš, najbolji hrvatski kickboksač, također nam je govorio o FNC 26. Kedveš, opaki Đakovčanin, otkrio nam je veliku tajnu o čovjeku o kojem svi pričaju:

"Jedno o njemu posebno intrigira".

Vehmir Džakmić je, zajedno s Borisom Jovičićem, poznatim hrvatskim MMA borcem Filipom Pejićem i snimateljem Morenom Bogdanom sjeo u automobil i zapustio se u Podgoricu na FNC 26 event. Nakon dugog puta ispunjenim brojnim avanturama, Pejić je Vehmiru najavio FNC 26 i opisao kako je iz njegove perspektive izgledao put i dolazak u Podgoricu:

Putovali 9 sati, izbjegavali 'luđake' po cesti: "Kako ljudi voze... Što je ovo, gledaj ono". Imali smo na eventu niz razgovora s borcima koji su nastupali na FNC 26 eventu, kao i serijal Podgorička avantura s tri teksta.

"Djeca treniraju na ulici, navijači u transu: Svi jedva čekaju početak FNC 26!".

Bili smo i na FNC 26 pressici i postavljali pitanja...

Poslije donijeli i kompilaciju Maja Gašparca najboljih nokauta i trenutaka večeri FNC 26 eventa u Podgorici...

A zaključak FNC 26 eventa je sljedeći...

"FNC 26 pokazao sve: Borci briljirali, a publika stvorila jedinstvenu atmosferu, doslovno..."

POGLEDAJTE VIDEO: Junak večeri za Net.hr: 'Uvijek je kaotično i strašno, čekam revanš'