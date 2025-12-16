Legendarni Teror Trušček blizu je 90. borbe: 'Ovo FNC radi bolje od svih'

Malo se ljudi može pohvaliti da su odradili 90 profesionalnih MMA mečeva. Jedan od tih malobrojnih je i Ivica Teror Trušček, legendarni hrvatski MMA borac koji niti s 42 na leđima ne staje i razbija protivnike mlađe od sebe.

U novom Podcastu Net.hr-a pomogao nam je najaviti novi FNC spektakl - FNC 26 kojeg ove u subote gledamo u Podgorici, a možete ga ekskluzivno pratiti na platformi VOYO. I sam Trušček je u FNC-u od samih početaka organizacije u osam mečeva ima skor 5-3, a novi izazov ga čeka već u veljači u Münchenu.

"Mislim da nitko nije mogao očekivati da će se FNC razviti ovom brzinom. Nitko se nije niti nadao da će tako brzo doći do toga da se rasprodaju velike arene. Već je došao na red München koji ima najmoderniju dvoranu u Europi. To nisu mogli ni najoptimističniji predvidjeti, ali ljudi znaju što rade. Kakav proizvod treba plasirati na koje tržište, koje borce kojoj publici i svi smo na dobitku, a i očito je da su gledatelji željni baš takvog sadržaja", priča nam Trušček o usponu FNC-a.

'FNC jedno radi odlično, za razliku od drugih'

"U Varaždin sam išao gledati uživo. Ovaj put ne idem u Podgoricu, ali gledat ću na VOYO. Bore se dva borca iz mog kluba, Tomislav Sičaja s kojim puno treniram i mladi Ilija Brkan. Te dvije borbe ću najviše pratiti. Gledat ću sve ostalo jer card je odličan i to FNC radi odlično, za razliku od drugih organizacija. Primjerice u Oktagonu znaju namještati lakše protivnike domaćim borcima i miljenicima publice. U FNC-u su uvijek odlični mečevi.

Pogledajte sad Janičića koji se bori doma i dobio je vrlo teškog protivnika, Oliveiru koji je bivši UFC borac. U najbolju ruku je blagi favorit Janičić koji je meni osobno super lik i odličan borac, ali nema toga da mu se dovede lagan protivnik", rekao je Trušček, a cijeli podcast pogledajte u videu gore.