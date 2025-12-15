Hrvatski borac otkrio emotivni detalj prije meča u Podgorici: 'Toliko sam bio vezan uz njega...'

Hrvatski borac Ilija Brkan na FNC 26 priredbi u Podgorici odradit će osmi profesionalni meč u karijeri.

Protivnik će mu biti domaći borac Aleksandar Mihailović, a uoči meča dao je intervju za službenu stranicu FNC-a.

Brkan je u emotivnom dijelu intervjua govorio o svojoj povezanosti s Crnom gorom, otkrio je da je njegova obitelj iz sela Bogdašici blizu Tivta te da je tamo svake godine boravio, sve do prije tri godine, kada mu je umro djed s kojim je bio jako povezan.

"Često ne bih otišao na plažu samo da bih se družio s djedom, bio sam toliko vezan za njega i toliko sam se volio družiti s njim. Želim ovu borbu posvetiti njemu. Jedva čekam", rekao je pa kasnije progovorio i o svojem protivniku u Podgorici:

"Koga god pitam što zna o Mihailoviću, kažu 'on ti igra igrice'. Čuo sam da je najbolji u igraju igrica, a sad ćemo vidjeti kako mu MMA ide."

