FNC 26 /

Hrvatski borac otkrio emotivni detalj prije meča u Podgorici: 'Toliko sam bio vezan uz njega...'

Foto: Kristina Stedul Fabac/pixsell

Brkan će se na FNC 26 u Podgorici boriti s crnogorskim borcem Aleksandrom Mitrovićem

15.12.2025.
10:20
M.G.
Kristina Stedul Fabac/pixsell
Hrvatski borac Ilija Brkan na FNC 26 priredbi u Podgorici odradit će osmi profesionalni meč u karijeri.

Protivnik će mu biti domaći borac Aleksandar Mihailović, a uoči meča dao je intervju za službenu stranicu FNC-a.

Brkan je u emotivnom dijelu intervjua govorio o svojoj povezanosti s Crnom gorom, otkrio je da je njegova obitelj iz sela Bogdašici blizu Tivta te da je tamo svake godine boravio, sve do prije tri godine, kada mu je umro djed s kojim je bio jako povezan.

FNC 26 gledajte uživo u subotu, 20.11., od 18:30 na platformi Voyo

"Često ne bih otišao na plažu samo da bih se družio s djedom, bio sam toliko vezan za njega i toliko sam se volio družiti s njim. Želim ovu borbu posvetiti njemu. Jedva čekam", rekao je pa kasnije progovorio i o svojem protivniku u Podgorici:

"Koga god pitam što zna o Mihailoviću, kažu 'on ti igra igrice'. Čuo sam da je najbolji u igraju igrica, a sad ćemo vidjeti kako mu MMA ide."

POGLEDAJTE VIDEO: Što se ovdje dogodilo? Sudac je morao hvatati borca koji ipak nije bio nokautiran

 

Hrvatski borac otkrio emotivni detalj prije meča u Podgorici: 'Toliko sam bio vezan uz njega...'