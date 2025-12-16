Večera za zaposlene žene i djevojke, bez duge pripreme, samo endorfini i dobre vibracije

To je onaj trenutak navečer kad napokon ugasiš laptop, skineš grudnjak i shvatiš da nemaš ni snage ni volje kuhati “pravi” obrok. Ali imaš potrebu za nečim finim. Nečim što je samo tvoje. Girl dinner je kombinacija sitnih zalogaja koji nemaju logiku klasične prehrambene piramide, ali imaju savršenu logiku užitka. Malo slatkog, malo slanog, čaša nečega što voliš i osjećaj da si si učinila malu uslugu.

U TikTok eri girl dinner je postao fenomen upravo zato što oslobađa. Nitko te ne pita gdje su proteini ni zašto jedeš čokoladu za večeru. To je večera bez objašnjavanja. Večera koja ne mora biti instagramabilna, ali često jest i vrlo često završava pralinama.

Praline su girl dinner u svom najčišćem obliku. Ne traže tanjur, pribor, pripremu, čišćenje. Samo uživaš u jednoj po jednoj pralini, svaka drugačijeg okusa.

Adria praline su ručno rađene praline od tamne čokolade s domaćim okusima poput smokve, naranče i lavande. Klinci bi rekli "very demure", mi kažemo nostalgični klasik.

Foto: Promo

Venchi praline su girl dinner kad si u raspoloženju za “malo luksuza”. Kad želiš nešto intenzivnije, bogatije, s ozbiljnim okusom čokolade. To su praline koje jedeš polako, s pauzom između zalogaja, možda uz čašu vina ili dok gledaš seriju koju čuvaš baš za takve večeri. Venchi ne traži prejedanje, jedna je dovoljna da večer dobije drugačiji ton.

Foto: Promo

A Baileys praline? One su za praline ono što je Bridget Jones za filmove. Kremaste, nekomplicirane, prefine. Pravi comfort food.

Foto: Promo

Belgijske Hamlet praline su luksuz koji si možeš priuštiti, klasik kojeg obožavamo. Svi najpopularniji okusi dostupni u jednoj bombonijeri - uživaj u bogatom karamel punjenju, mirisnoj jagodi, hrskavom lješnjaku.

Foto: Promo

Girl dinner nije odricanje od večere. To je izbor da jedeš ono što ti u tom trenutku treba. Nekad je to zdjela tjestenine, a nekad su to tri praline, čaša vina i mir. I upravo u toj slobodi leži cijela poanta.

Ako ćemo biti iskrene, postoje večeri kad su praline sasvim dovoljne. I to nije kompromis. To je ljepota življenja.