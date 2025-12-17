Kiša bi se mogla lediti u dodiru s tlom, evo što nas čeka do kraja tjedna

Anticiklonalno polje prolazno slabi, a nad našim krajevima će se tijekom srijede popunjavati zatim i raspadati jedna manja i plića ciklona.

SRIJEDA

Jutro posvuda oblačno, tmurno pa i kišovito, osobito na Jadranu i područjima uz njega, gdje bi lokalno moglo zagrmjeti. Najmanje kiše na krajnjem istoku, ali ona slaba koja ujutro u unutrašnjosti padne može se lokalno i lediti u dodiru s tlom. Na kopnu, naime hladno, uglavnom oko nule. Na moru oko 10 °C uz umjereno, ponegdje u Dalmaciji na udare jako jugo.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje većinom oblačno, sporadično uz još samo malo kiše ili slabe rosulje, izglednije prema sjeveru. Vrlo rijetko moguća tek kraća sunčana razdoblja, uglavnom u gorju gdje će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar. U nizinama ostaje hladno uz tek 3 ili 4 °C.

I u Slavoniji, Baranji i Srijemu dosta oblaka, ali već je šansa za uglavnom suho vrijeme, a izgledna su napokon i sunčana razdoblja, osobito na krajnjem istoku. Vjetar slab, a temperatura između 3 i 6 °C.

U Dalmaciji postupno sve manje kiše, koja prestaje uglavnom navečer. No, sredinom dana još u sjevernijim predjelima, na širem zadarskom području može biti kojeg izraženijeg pljuska. Puhat će i dalje ponegdje jako jugo, samo lokalno umjeren istočnjak. Temperatura između 13 i 15 °C, malo niže u zaleđu.

Na sjevernom Jadranu ostaje oblačno i tmurno, ali uz sve rjeđu kišu, koje će još mjestimice biti uglavnom na Kvarneru te u gorju. Jugo slabi, okreće na jugozapadnjak. Ostaje ugodno svježe uz more, između 11 i 14 °C, u Gorskom kotaru i Lici između 5 i 7 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

U unutrašnjosti opet stabilnije, a to znači u nizinama svakodnevnu maglu, ali će sunčanije nego prijašnjih dana biti u četvrtak i petak. Time danju osjetno toplije, a malo manje hladno ujutro. Tmurno zato opet u dane vikenda, u nižim predjelima hladnoća, a malo kiše što može pasti bit će u obliku slabe rosulje uglavnom oko gorja.

Foto: RTL Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu promjenjivo još u četvrtak, ali uz tek rijetku i mjestimičnu kišu, a jugo će do petka gotovo potpuno oslabjeti. Tada će se razvedravati u Dalmaciji, za vikend i na sjevernom Jadranu, a zapuhat će slaba do umjerena bura i tramontana. Malo samo svježije, ali i dalje iznadprosječno toplo za doba godine. Oblačnije opet idućeg tjedna početkom idućeg tjedna.