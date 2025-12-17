Trump izgovorio ono o čemu se šutjelo: Ovo su njegova tri cilja u Venezueli

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u utorak da je režim venezuelskog predsjednika Nicolasa Madura proglašen stranom terorističkom organizacijom te je naredio potpunu blokadu svih sankcioniranih naftnih tankera koji ulaze i izlaze iz Venezuele.

Donald Trump izgovorio je ono što se dosad govorilo samo iza zatvorenih vrata. U objavi na društvenim mrežama u utorak navečer američki predsjednik iznio je niz tvrdnji i prijetnji prema Venezueli koje otkrivaju stvarne motive američke vojne prisutnosti u regiji, piše SkyNews.

"Venezuela je potpuno okružena najvećom armadom ikad okupljenom u povijesti Južne Amerike", napisao je Trump. "I bit će sve veća, a šok za njih bit će kakav još nisu vidjeli."

Borba protiv režima

Riječ je o snažnoj američkoj pomorskoj i zračnoj prisutnosti u Karibima, nedaleko od venezuelanske obale. Ta vojna formacija ondje se nalazi već mjesecima i do sada je službeno predstavljana kao dio borbe protiv krijumčarenja droge iz Venezuele prema Sjedinjenim Državama. U tom kontekstu opravdavani su i raketni te dronovski napadi na sumnjive brodove u regiji.

No drugi dio Trumpove objave otkriva puno više i potvrđuje sumnje koje su se dugo iznosile iza kulisa: Ovo nije samo borba protiv droge, već pitanje promjene režima i, još važnije, kontrole nad naftom.

Trump tvrdi da će američka vojska ostati na tom području "sve dok Venezuela ne vrati Sjedinjenim Američkim Državama svu naftu, zemlju i drugu imovinu koju su nam prethodno ukrali". Dodaje i da "nelegitimni Madurov režim koristi naftu s tih ukradenih nalazišta za financiranje sebe, narkoterorizma, trgovine ljudima, ubojstava i otmica".

Američka strategija

Podsjetimo, Sjedinjene Države nekoć su bile jedan od najvećih uvoznika venezuelanske nafte. Američke kompanije imale su snažnu prisutnost u zemlji, dok su rafinerije na obali Teksasa desetljećima bile prilagođavane preradi guste i teške venezuelanske sirove nafte. Taj je posao donosio goleme profite američkim tvrtkama sve dok Venezuela, za vrijeme vladavine Huga Cháveza početkom 2000-tih, nije nacionalizirala stranu naftnu imovinu.

Trump sada jasno poručuje da želi sve to natrag – naftu, prihode i politički utjecaj. Sve više se čini da je američka strategija usmjerena na ponovno uspostavljanje kontrole nad zapadnom hemisferom i jačanje američke sfere utjecaja.

Prema analitičaru SkyNewsa Mark Stoneu, krajnji ciljevi Washingtona su trostruki, a to su uklanjanje režima Nicolása Madura i instaliranje vladi naklonjene vlasti, ponovno preuzimanje kontrole nad naftom, kroz komercijalna partnerstva, a ne izravnom silom te zaustavljanje krijumčarenja droge i ljudi prema SAD-u

Najnovijom objavom Trump je, po prvi put, sve to izrekao bez zadrške i diplomatskih rukavica. Pred Venezuelom i regijom očito su vrlo neizvjesni i napeti dani.

