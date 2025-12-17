Susjedi žive u najzagađenijem glavnom gradu na svijetu: Opasne čestice ulaze u pluća i krvotok

Sarajevo se i jutros našlo na neslavnom vrhu svjetskih ljestvica po zagađenju zraka. Glavni grad Bosne i Hercegovine bilježi indeks kvalitete zraka od čak 396, što ga čini najzagađenijim glavnim gradom na svijetu, piše klix.ba

Iza Sarajeva slijede pakistanski Lahore s indeksom 297 te indijski Delhi s 284. Riječ je o gradovima koji se gotovo redovito nalaze među najzagađenijima na planetu, osobito u zimskim mjesecima.

Posebno zabrinjava podatak da je koncentracija opasnih PM2.5 čestica u Sarajevu jutros čak 53 puta veća od godišnje referentne vrijednosti koju preporučuje Svjetska zdravstvena organizacija. Te sitne čestice lako ulaze u pluća i krvotok te se povezuju s brojnim respiratornim i kardiovaskularnim bolestima.

Posljedice su već vidljive. Prema procjenama Svjetske banke, svake godine zbog zagađenja zraka u Bosni i Hercegovini prerano umre oko 3.300 ljudi. Stručnjaci upozoravaju da bez sustavnih mjera i promjene energetskih politika stanje može postati još gore, dok građani i dalje svakodnevno udišu zrak opasan po zdravlje.

