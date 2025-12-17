Ubojiti centarfor današnjice plemenitim činom oduševio najmlađe u Manchesteru

Dok na travnjaku neumoljivo trese mreže, Erling Haaland je uoči Božića pokazao i svoju drugu, topliju stranu. Najubojitiji napadač Manchester Cityja ovih je dana zamijenio kopačke odijelom Djeda Božićnjaka i priredio nezaboravno iznenađenje najmlađim navijačima u Manchesteru.

Nakon sezone obilježene ozljedama, Norvežanin se vratio u zastrašujućem izdanju. U aktualnoj kampanji već je postigao 23 gola u 22 utakmice u svim natjecanjima i ponovno predvodi City u borbi za vrh Premier lige. Posebno impresivan bio je početkom prosinca, kada je u pobjedi 5:4 protiv Fulhama postao najbrži igrač u povijesti Premier lige do 100 golova, dosegavši tu brojku u samo 111 utakmica, brže i od Alana Shearera.

S 17 ligaških pogodaka u 16 nastupa, Haaland je i prvi favorit za povratak Zlatne kopačke.

U jeku sjajne forme, Haaland je odlučio razveseliti djecu u gradu koji ga obožava. Uz pomoć profesionalnog šminkera prerušio se u Djeda Božićnjaka, s bijelom bradom, rumenim obrazima i podstavljenim trbuhom, te krenuo od vrata do vrata dijeliti poklone.

Nije mu to prvi “kostimirani” izlet ove godine, na Noć vještica pojavio se kao Joker, ali božićna uloga bila je daleko emotivnija.

Kako bi sakrio identitet, Haaland je pokušao govoriti s lokalnim naglaskom, no nije sve prošlo po planu. Već u prvom domu dočekalo ga je priznanje da je dijete navijač Manchester Uniteda. „Nažalost, na popisu si nestašnih. Mora da je teško biti Unitedov navijač ovih dana“, našalio se Erling.

U drugoj kući maska je pala jer je dijete prepoznalo njegov glas.

„Čuo sam te na televiziji“, rekao je, na što je Haaland kroz smijeh priznao: „Moram poraditi na naglasku.“

U posljednjem susretu pitao je mališana što City treba učiniti da osvoji naslov. Odgovor je bio kratak i jasan: „Dodavati loptu tebi.“ Haaland se samo nasmijao: „Pametno dijete.“

Ranije je Haaland otvoreno govorio koliko mu Božić znači, ističući da najviše voli mir, obitelj i zajedničke trenutke. Upravo takav dojam ostavio je i ovom gestom, kao globalna zvijezda koja, unatoč rekordima i milijunima, nije zaboravila one zbog kojih je nogomet poseban.

