Krali i preprodavali automobile: USKOK pokrenuo istragu protiv skupine lopova

USKOK je, na temelju kaznen prijave PU zagrebačke, donio rješenje o provođenju istrage protiv tri Hrvata (43, 48 i 33) te protiv muškarca s državljanstvom Hrvatske i Srbije (37) te protiv državljanina BiH (23).

Osnovano se sumnja da su se od prosinca 2024. do prosinca 2025. udružili u sastav zločinačkog udruženja u Zagrebu i Imotskom kako bi krali i preprodavali automobile. Ciljali su specifične automobile, a sav zarađen novac od prodaje su međusobno dijelili.

U godinu dana su ukrali najmanje 10 automobila ukupne vrijednosti od najmanje 163.500,00 eura.

Priopćenje USKOK-a

"Tako su u okviru realizacije navedenog plana, prema iskazanim potrebama za kupnju vozila koje su prethodno s krajnjim kupcima dogovorili I. ili III. okr., sukladno međusobnoj podjeli uloga, I., II., III. ili IV. okr. obilazili te nadzirali različite lokacije u Zagrebu na kojima su pronalazili ciljana vozila pogodna za otuđenje.

Nakon toga su I. i III. okr. uporabom podesnog alata ulazili u vozila i stavljali ih u pogon. Kako bi osigurali daljnji neometani prijevoz tih vozila i prikrili da su otuđena, I. ili III. okr. su na vozila montirali prethodno pribavljene registarske pločice koje su pripadale vozilima koja su po tipu i marki, boji i drugim karakteristikama bila podudarna s otuđenim vozilima.

Zatim su, znajući da te registarske pločice ne pripadaju otuđenim vozilima, tako pripremljena otuđena vozila I. i III. okr. odvozili iz Zagreba u Bosnu i Hercegovinu ili Srbiju, odnosno na druge skrovite lokacije na području Dalmacije gdje su vozila preuzimali za sada nepoznate osobe ili V. okr., a potom ih prevozili preko granične crte u Bosnu i Hercegovinu. Pritom su I., II. ili IV. okr., koristeći se drugim vozilima kao prethodnicom, osiguravali trasu kretanja okrivljenika prilikom prijevoza otuđenih vozila na cestama u Hrvatskoj", stoji u priopćenju USKOK-a.

USKOK će sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu predložiti određivanje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.

