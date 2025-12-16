FREEMAIL
RAZBIJEN KARTEL /

USKOK ponovno u akciji: Nova uhićenja diljem Hrvatske, ali i BiH

USKOK ponovno u akciji: Nova uhićenja diljem Hrvatske, ali i BiH
Foto: Marko Prpic/pixsell

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju

16.12.2025.
15:39
Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava zagrebačka.

Navedene radnje provode se na području Zagreba i drugih mjesta u Hrvatskoj u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela krađe osobnih automobila u sastavu zločinačkog udruženja. Osim toga se, u suradnji s tužiteljstvom Bosne i Hercegovine, hitne dokazne radnje provode i u nekoliko mjesta u Bosni i Hercegovini. 

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

POGLEDAJTE VIDEO: Otkrivamo što su Mikulić i ostali rekli na ispitivanju u Uskoku

