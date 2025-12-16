Hrvatski reprezentativac Petar Musa s partnericom dočekao drugo dijete

Hrvatski nogometni reprezentativac Petar Musa (27) i njegova partnerica Laura Smudo postali su roditelji po drugi put. Nakon sina Nikkyja, u obitelj je stiglo još jedno dijete, a sretnu vijest nogometaš je podijelio na svom Instagram profilu.

Sretna objava na Instagramu

Samo mjesec dana nakon što je svojim prvim pogotkom za hrvatsku reprezentaciju osigurao Hrvatskoj plasman na Svjetsko prvenstvo, Petar Musa objavio je fotografiju na kojoj u naručju drži jednogodišnjeg sina, dok je pored njih novorođenče zamotano u deku. Uz fotku su napisali: "15.12.2025. P, moj cijeli svijet", otkrivši time i prvo slovo imena drugog djeteta.

Foto: Screenshot/instagram:@petarmusa

Obitelj veći dio godine u Teksasu

Veći dio godine obitelj provodi u Teksasu, gdje Petar Musa od veljače 2024. igra za FC Dallas. Nakon odlične sezone u klubu, Musa je odigrao ključnu utakmicu za hrvatsku reprezentaciju u studenom, čime je dodatno obilježio uspješnu godinu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ljubav prema nogometu u obitelji

Ljubav prema nogometu u obitelji Musa seže generacijama unatrag. Petrova majka, Jagoda Musa, igrala je za hrvatsku žensku nogometnu reprezentaciju od 1993. do 1994. godine, potvrđujući da su nogometni talent i strast u obitelji tradicija.

POGLEDAJTE VIDEO:Kesić u Direktu o njegovanju baštine mržnje između Hrvata i Srba: 'Naši Rafalei su bolji'