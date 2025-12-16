FREEMAIL
SRETNA VIJEST /

Hrvatski reprezentativac Petar Musa s partnericom dočekao drugo dijete

Foto: Igor Kralj/pixsell

Par rijetko dijeli detalje iz privatnog života, a lica djece i dalje skrivaju

16.12.2025.
17:39
Hot.hr
Igor Kralj/pixsell
Hrvatski nogometni reprezentativac Petar Musa (27) i njegova partnerica Laura Smudo postali su roditelji po drugi put. Nakon sina Nikkyja, u obitelj je stiglo još jedno dijete, a sretnu vijest nogometaš je podijelio na svom Instagram profilu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Petar Musa (@petarmusa)

Sretna objava na Instagramu

Samo mjesec dana nakon što je svojim prvim pogotkom za hrvatsku reprezentaciju osigurao Hrvatskoj plasman na Svjetsko prvenstvo, Petar Musa objavio je fotografiju na kojoj u naručju drži jednogodišnjeg sina, dok je pored njih novorođenče zamotano u deku. Uz fotku su napisali: "15.12.2025. P, moj cijeli svijet", otkrivši time i prvo slovo imena drugog djeteta.

Foto: Screenshot/instagram:@petarmusa

Obitelj veći dio godine u Teksasu

Veći dio godine obitelj provodi u Teksasu, gdje Petar Musa od veljače 2024. igra za FC Dallas. Nakon odlične sezone u klubu, Musa je odigrao ključnu utakmicu za hrvatsku reprezentaciju u studenom, čime je dodatno obilježio uspješnu godinu.

Ljubav prema nogometu u obitelji

Ljubav prema nogometu u obitelji Musa seže generacijama unatrag. Petrova majka, Jagoda Musa, igrala je za hrvatsku žensku nogometnu reprezentaciju od 1993. do 1994. godine, potvrđujući da su nogometni talent i strast u obitelji tradicija.

