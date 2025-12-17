Zastupnice napravile nezapamćeni kaos: Sijevali laktovi, udarci, čupale se za kosu...
Do tučnjave je došlo tijekom rasprave o raspuštanju instituta za transparentnost Mexico Cityja
Na raspravi u kongresu Mexico Cityja došlo je do kaosa kada su se zastupnice fizički obračunale i krenule udarati jedna drugu.
Do tučnjave je došlo tijekom rasprave o raspuštanju instituta za transparentnost Mexico Cityja, piše Reuters.
Sukob je eskalirao kada je jedna zastupnica zgrabila drugu za ruku, na što je ona reagirala udaranjem laktom u trbuh. Prva joj je uzvratila udarcem u leđa, a zatim ju je uhvatila za kosu, nakon čega se sukob dodatno rasplamsao.
Snimka kaosa na sjednici ubrzo se proširila društvenim mrežama, a na njoj se vidi kako se više zastupnica međusobno guraju i udaraju, dok su ostali sve promatrali i snimali mobitelima.
Oporba optužuje za kršenje dogovora
U jednom je trenutku među zastupnice uletio muškarac koji ih je pokušao razdvojiti, a ubrzo su se uključili i drugi zbog čega je sukob još više eskalirao.
Oporba optužuje vladajuću stranku Morena da je prekršila dogovor o osnivanju novog tijela za transparentnost, što je i potaknulo raspravu.
Sjednica je na kraju prekinuta i premještena na drugu lokaciju kako bi zastupnici mogli nastaviti raspravu, izvijestili su lokalni mediji.
