Država koja gradi statue životinjama ima prvaka koji od osnutka ne zna za poraz

Daleko od svjetla pozornice i najboljih nogometnih liga, u državi u kojoj je brada zabranjena, imate klub koji prkosi zakonima mogućeg.

Riječ je o Arkadagu, klubu smještenom u južnom Turkmenistanu, osnovanom 2023. godine.Odmah nakon osnutka klub je “ubačen” u prvu turkmenistansku ligu, koju je osvojio u svojoj prvoj godini postojanja. Isto se desilo i sljedeće sezone, kada je obranio titulu, kao i ove, kada je po treći put postao nacionalni prvak. Ta priča ne bi uopće došla u medije da Arkadagu taj poduhvat nije uspio bez da je izgubio jednu jedinu utakmicu u tri godine. Zapravo, da budemo precizniji, Arkadag je pobijedio svaku utakmicu koju je igrao u domaćem natjecanju. Tako je u tri godine svog postojanja triput osvojio ligu i dvaput kup, dok je u finalu kupa i ove godine. Slična je situacija i u kontinentalnom prvenstvu, gdje je Arkadag (doduše uz jedan poraz) osvojio azijsku verziju Konferencijske lige prošle sezone. Ove im ipak ide puno lošije te su trenutno posljednji u skupini s jednim porazom i četiri remija u pet utakmica.

Kako je sve to moguće?

Moguće je jer je Arkadag osnovan od strane Gurbangulija Berdimuhamedova, predsjednika Turkmenistana od 2007. do 2022., pisca dviju knjiga o Akhal-Teke pasmini konja (kojima je posvetio i ogromnu statuu u glavnom gradu Ašgabatu) i oca Serdara Berdimuhamedova, sadašnjeg predsjednika Turkmenistana.

Turkmenistan je inače zemlja s brojnim “čudnim” aspektima. Od svoje neovisnosti nakon raspada Sovjetskog Saveza do danas imali su tri predsjednika. Prije dinastije Berdimuhamedov predsjednik je bio Saparmurat Nijazov. On je, na primjer, zabranio puštanje brada kako bi spriječio radikalizam. Njegov nasljednik Berdimuhamedov je, osim statue konjima, dao napraviti i statuu pasmini pasa alabai, kojima je dao i nacionalni praznik, te je zabranio automobile crne boje u glavnom gradu. Nakon umirovljenja se bacio na nogomet, u kojem je jednako uspješan kao u politici – naprosto ne može izgubiti.

