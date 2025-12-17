FREEMAIL
DRAMA /

Dobili smo odgovor Dinama na situaciju sa Slavkom Ištvanićem koji prosvjeduje ispred stadiona

Dobili smo odgovor Dinama na situaciju sa Slavkom Ištvanićem koji prosvjeduje ispred stadiona
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Odgovor prenosimo u cijelosti

17.12.2025.
14:26
Dominik Franculić
Slavko Midzor/pixsell
Kako smo ranije izvijestili, Slavko Ištvanić, legenda Dinama, nalazi se ispred Maksimira i traži podmirenje dugova. U razgovoru za naš portal je rekao "Dok mi se netko ne obrati i ne dobijem svoj novac, ne idem sa stadiona. Sjedim tu u autu i ne mičem se".

Dinamu smo poslali službeni upit oko situacije, a iz zagrebačkog kluba su vrlo brzo odgovorili. Odgovor prenosimo u cijelosti. 

Sve o Dinamu čitajte na portalu Net.hr.

Poštovani, GNK Dinamo je upoznat sa situacijom vezanom uz gospodina Slavka Ištvanića. Klub je tijekom godina, u više navrata, primio gospodina Ištvanića te mu, u skladu sa svojim mogućnostima i humanim načelima, pružio pomoć.

S obzirom na okolnosti, GNK Dinamo je izrazio spremnost g. Ištvaniću i dalje pomagati putem Zaklade Nema predaje, ali postoji određena pravna procedura koja se mora proći i gdje se sve mora točno utvrditi.

Uvjereni smo da će se, u suradnji sa gospodinom Ištvanićem i kroz predviđene institucionalne i pravne okvire, pronaći primjereno rješenje koje će uvažiti sve okolnosti i omogućiti nastavak pomoći na transparentan i održiv način. Vjerujemo da će se predmetna situacija riješiti na obostrano zadovoljstvo", stoji u odgovoru koji smo dobili. 

POGLEDAJTE VIDEO: Loris Majcan: 'Na utrci prvi put nitko nije poginuo kad sam se ja pojavio'

DinamoSlavko Ištvanić
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
