Nije dobro! Imamo najnovije informacije oko ozljede Ivana Martinovića

Ivan Martinović nije u subotu navečer trenirao s momčadi uoči utakmice sa Švicarskom. Ono što zabrinjava je što Ivan Martinović još uvijek osjeća bol i upitno je hoće li moći u nedjelju igrati protiv Švicarske jer se čini kako je ozljeda ipak teže prirode, ali pričekajmo nedjelju kad će se znati definitivna dijagnoza

Portal Net.hr je u subotu kasno navečer iz HRS-a doznao "kako će se konačna dijagnoza Ivana Martinovića znati u nedjelju", što bi značilo da postoji sumnja u puknuće ligamenata i to ni malo nije optimistično. To je najnoviji razvoj situacije s Ivanom Martinovićem koja je ranije tijekom dana izgledala optimističnije...

Maja Oštro Flis je u javljanju UŽIVO iz Malmoa, prije nego što je portal Net.hr dobio ovu informaciju, za RTL Danas kazala kako je situacija s Ivanom Martinovićem nepromijenjena i kako bi i Martinović i Slavić trebali biti spremni za Švicarsku, ali informacije se očito mijenjaju iz minute u minutu, kao što se i situacija s Ivanom Martinovićem i njegovom ozljedom mijenja...

"Kao što je rečeno u RTL-u Danas, Martinović nije trenirao s momčadi nego je sa strane vozio bicikl. Nisu ga htjeli opterećivati uopće tako da nije trenirao punim intenzitetom. Osjeća bol, sutra će probati igrati pa ako može, može. Ako ne bude mogao, sjest će na klupu", javlja nam također maloprije Ines Goda Forjan.

Magnetska rezonanca je inicijalno pokazala da se ne radi o lomu i to je dobro. Nijedna kost nije pukla, ali očito je ozljeda ipak ozbiljnije naravi nego što se to prvotno činilo. U hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji ipak su (bili?) optimistični glede nastupa Ivana Martinovića protiv Švicarske, ali ono što zabrinjava je da postoji sumnja u puknuće ligamenata. Iz HRS-a su nam poručili kako će se u nedjelju definitivno znati točna dijagnoza. Nadamo se kako će nedjelja donijeti bolje vijesti o Ivanu Martinoviću i kako će kapetan hrvatske rukometne reprezentacije ipak istrčati s momčadi na parket Arene Malmo.

Nakon uspješno odigrane utakmice Europskog rukometnog prvenstva protiv Islanda, u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji vladalo je zadovoljstvo rezultatom, ali i zabrinutost zbog ozljede kapetana Ivana Martinovića, koji zbog problema nije uspio završiti susret. Ta zabrinutost još uvijek vlada, ali svi se nadamo kako će Ivan Martinović na kraju zaigrati protiv Švicarske. Neigranje Ivana Martinovića bio bi veliki udarac ambicijama hrvatske rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu.

POGLEDAJTE VIDEO: Maja Oštro Flis iz Malmöa: 'Slavić i Martinović spremni su za Švicarsku'