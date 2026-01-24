FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DOZNAJEMO /

Nije dobro! Imamo najnovije informacije oko ozljede Ivana Martinovića

Nije dobro! Imamo najnovije informacije oko ozljede Ivana Martinovića
×
Foto: Petter Arvidson/pixsell

Iz HRS-a su portalu Net.hr poručili kako će u nedjelju znati definitivnu dijagnozu Ivana Martinovića. To niti malo nije optimistično i očito se sumnja u puknuće ligamenata

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
24.1.2026.
22:00
Petter Arvidson/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ivan Martinović nije u subotu navečer trenirao s momčadi uoči utakmice sa Švicarskom. Ono što zabrinjava je što Ivan Martinović još uvijek osjeća bol i upitno je hoće li moći u nedjelju igrati protiv Švicarske jer se čini kako je ozljeda ipak teže prirode, ali pričekajmo nedjelju kad će se znati definitivna dijagnoza

Portal Net.hr je u subotu kasno navečer iz HRS-a doznao "kako će se konačna dijagnoza Ivana Martinovića znati u nedjelju", što bi značilo da postoji sumnja u puknuće ligamenata i to ni malo nije optimistično. To je najnoviji razvoj situacije s Ivanom Martinovićem koja je ranije tijekom dana izgledala optimističnije...

Maja Oštro Flis je u javljanju UŽIVO iz Malmoa, prije nego što je portal Net.hr dobio ovu informaciju, za RTL Danas kazala kako je situacija s Ivanom Martinovićem nepromijenjena i kako bi i Martinović i Slavić trebali biti spremni za Švicarsku, ali informacije se očito mijenjaju iz minute u minutu, kao što se i situacija s Ivanom Martinovićem i njegovom ozljedom mijenja... 

"Kao što je rečeno u RTL-u Danas, Martinović nije trenirao s momčadi nego je sa strane vozio bicikl. Nisu ga htjeli opterećivati uopće tako da nije trenirao punim intenzitetom. Osjeća bol, sutra će probati igrati pa ako može, može. Ako ne bude mogao, sjest će na klupu", javlja nam također maloprije Ines Goda Forjan. 

Magnetska rezonanca je inicijalno pokazala da se ne radi o lomu i to je dobro. Nijedna kost nije pukla, ali očito je ozljeda ipak ozbiljnije naravi nego što se to prvotno činilo. U hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji ipak su (bili?) optimistični glede nastupa Ivana Martinovića protiv Švicarske, ali ono što zabrinjava je da postoji sumnja u puknuće ligamenata. Iz HRS-a su nam poručili kako će se u nedjelju definitivno znati točna dijagnoza. Nadamo se kako će nedjelja donijeti bolje vijesti o Ivanu Martinoviću i kako će kapetan hrvatske rukometne reprezentacije ipak istrčati s momčadi na parket Arene Malmo. 

Nakon uspješno odigrane utakmice Europskog rukometnog prvenstva protiv Islanda, u hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji vladalo je zadovoljstvo rezultatom, ali i zabrinutost zbog ozljede kapetana Ivana Martinovića, koji zbog problema nije uspio završiti susret. Ta zabrinutost još uvijek vlada, ali svi se nadamo kako će Ivan Martinović na kraju zaigrati protiv Švicarske. Neigranje Ivana Martinovića bio bi veliki udarac ambicijama hrvatske rukometne reprezentacije na Europskom prvenstvu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Maja Oštro Flis iz Malmöa: 'Slavić i Martinović spremni su za Švicarsku'

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Ivan MartinovićRukomet 2026švicarskaOzljeda
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DOZNAJEMO /
Nije dobro! Imamo najnovije informacije oko ozljede Ivana Martinovića