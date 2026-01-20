Poznati trener napravio zaokret: 'Imamo paradajz, krumpir, kapulu.... Puno mi to znači'

Ivica Datković živi miran obiteljski život u Metajni, malom mjestu koje se nalazi na sjevernom dijelu otoka Paga. Metajna je općina s puno duše i dobrih ljudi. Sama općina ima oko 230 kuća i oko 210 stanovnika. U Metajni je Ivica Datković pronašao mir, svoj mali dio svemira. U specijalnom serijalu Net.hr-a "Karijera nakon karijere", bivši nogometaš i trener Ivica Datković otvora dušu o svom životnom putu, tranziciji iz svijeta profesionalnog sporta u mirniju svakodnevicu na otoku Pagu te izazovima koji prate sportaše kada se reflektori ugase. Njegova priča nije samo priča o nogometu, već o povratku korijenima, obiteljskoj snazi i pronalaženju novog smisla u radu koji ispunjava. Ivica Datković je dragovoljac Domovinskog rata i prvi hrvatski sportaš profesionalac koji je 1. srpnja 1991. uzeo pušku u ruke.

"Moj životni put i karijera nisu bili laki. Okrenuo sam se nekim drugim stvarima, a to nakon sportske karijere nije bilo lako, iako su to stvari koje su svim normalnim ljudima normalne. Teško je bilo", počinje svoju priču Ivica Datković

Datkovićeva karijera bila je isprepletena s nogometom, prvo kao igrača, a zatim kao trenera u Zadru i drugim sportskim strukturama. Ipak, ključni trenutak dogodio se sredinom devedesetih, u vihoru poratnih godina, kada se vratio u svoju Novalju. Taj povratak nije bio samo povratak kući, već i početak nove, nevjerojatne sportske priče.

"Tata mi se tada bavio ribarstvom i poljoprivredom, supruga je imala frizerski salom, bavili smo se i turizmom. Djecu je trebalo dizati. Puno stvari koje su neobične, koje su normalne, a do tada si živio neki drugi život. Morao sam zasukati rukave i prepustit se normalnom životu. To je takav proces. Misliti da si do sad bio netko i nešto i izbjegavati raditi normalne stvari, obične, živjeti na lovorikama, težiti ne raditi ništa, to nije normalno", tvrdi Ivica Datković i nastavlja:

Povratak korijenima i rađanje nogometnog kluba

"Bilo je to 1994. godine, nakon Oluje 1995. tadašnji načelnik me zamolio da pomognem", prisjeća se Datković. Iako je imao ponudu za odlazak u Austriju, u dogovoru s obitelji odlučio je ostati. Tako je, iz entuzijazma i ljubavi prema svom kraju, krenula priča o Nogometnom klubu Novalja. Počeci su bili više nego skromni. Datković je preuzeo dvostruku ulogu, igrača i trenera, a klub doslovno nije imao ni svoj teren.

"Nismo imali ni igrališta, nego smo jednu godinu igrali u Posedarju. Krenuli smo iz Županijske lige i u pet, šest godina napravili veliki iskorak", govori Datković.

Bio je to put sazdan od improvizacije, zajedništva i nevjerojatne volje lokalnih dečki koji su, unatoč svemu, željeli igrati nogomet. Paralelno s osnivanjem kluba, Datković se, kako nam je rekao, posvetio i obiteljskim poslovima, pomažući ocu u ribarstvu i poljoprivredi te se uključio u turizam koji je na otoku postajao sve važniji. Ivica ima suprugu i dvoje djece koja su odrasla. Djeca su mu sretno oženjena i svatko ima dvoje djece. Marin se bavi ugostiteljstvom, Toni igra nogomet u u Singapuru u Lyon Cityju. Bio je i U-19 reprezentativac Hrvatske. Ivica Datković je zajedno sa suprugom djecu podigao na noge...

"Moja su djeca izabrala pravi životni put i ponosni smo na njih. Oboje su situirani, ne fali im ništa u životu. Imam tu sreću, imaju i oni sreću", govori Ivica Datković.

Od trenerske elite do službe gradu

Put do trenerske karijere također Ivici Datkoviću nije bio lak. Datković se školovao u generaciji s velikanima poput Igora Štimca i Roberta Jarnija, Aljoše Asanovića i Slavena Bilića.

"Oni su kroz sve to možda puno lakše prolazili nego ja, dečko iz male sredine koji se trebao izdvojiti za puno stvari. To su imena koje puno više znače od moga", iskreno priznaje. Ipak, svojim radom i upornošću stigao je do klupe prvoligaša Zadra, što smatra velikim uspjehom. Novalju je vodio 30 godina sve skupa, s kratkim prekidima.

Danas, njegova "Karijera nakon karijere" odvija se na dva kolosijeka. Zaposlen je u gradskoj upravi Grada Novalje kao osoba zadužena za sport i sportsku infrastrukturu, gdje svoje bogato iskustvo prenosi na razvoj lokalne zajednice. Ujedno, i dalje je duboko vezan za svoju prvu ljubav, obnašajući funkciju predsjednika Nogometnog kluba Novalja. Kroz rad u gradskoj upravi i klubu, Datković nastavlja živjeti sport, ali na drugačiji način, brinući se da nove generacije imaju uvjete kakve on nije imao.

Obiteljska oaza, restoran i plodovi paške zemlje

Kada nije u uredu ili na nogometnom terenu, Datković pronalazi mir u obiteljskom krugu. Njegov sin Marin vodi uspješan restoran u Metajni koji preko ljeta dobro radi, a on mu s ponosom pomaže na najneposredniji mogući način, radom u vrtu.

"Jednostavno, kad dođem doma, bavim se stvarima koje mi puno znače, ali koje znače i sinu Marinu u samom restoranu. Sami proizvodimo paradajz, krumpir, češnjak, kapulu, peršin i lijepo je vidjeti da ljudi uživaju, jer je sve friški i domaće... Sve ono što restoranu treba, da gosti dobiju friško i domaće na stol. Bavim se i turizmom, supruga tu nosi velik dio, zajedno s mamom i tatom koji su hvala Bogu još živi. Imaju 83 godine. Malo se bavim i ribarstvom, odem i bacim malo mreže. Uživaš u svakom dijeliću dana. Naporno je, teško je nekad, ali puno puta prijatelji koji dolaze iz Rijeke ili Zagreba za Split, pa navrate do nas, ili idu iz Splita, Zadra, Šibenika ili Zagreba prema Rijeci pa navrate tu. Dosta ima tih lijepih susreta", s osmijehom priča Datković.

Taj povratak zemlji za njega je odmor i opuštanje, ali i veza s tradicijom i ocem koji se, unatoč svojim godinama, i dalje bavi ribarstvom. Upravo taj spoj sportskog duha, predanosti zajednici i obiteljskog života čini njegovu svakodnevicu ispunjenom.

Uspjeh ne dolazi preko noći

Reflektirajući se na svoj put, Datković ističe kako je tranzicija iz profesionalnog sporta u "normalan" život jedan od najvećih izazova.

"Puno je dečki koji se jednostavno izgube u svemu tome jer ne znaju što i kako dalje", kaže on. Ključ je, prema njemu, čvrsto stati na noge i shvatiti da se treba zasukati rukave i raditi.

Mladim ljudima koji danas sanjaju o uspjehu poručuje da nema prečaca.

"Mladi bi htjeli sve odmah i sad, ali do uspjeha se dolazi kroz puno rada, puno truda i puno znoja", zaključuje Ivica Datković.

Njegova priča svjedoči o tome da se pravi uspjeh ne mjeri samo trofejima i naslovnicama, sportskim rezultatima, već sposobnošću da se nakon velike karijere izgradi jednako vrijedan i ispunjen život, okružen obitelji, prijateljima i zajednicom kojoj nesebično daješ svoj doprinos.

