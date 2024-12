Božić je sve bliži, a ne znate što ispeći? Donosimo recepte za najbolje božićne kolače

Vrijeme blagdana je ujedno i vrijeme za božićne kolače i kekse. Od mađarice do linzera, tu su kolači koji zahtijevaju preciznu tehniku, ali i oni koji se uopće ne peku. Bez obzira na to volite li provoditi sate u kuhinji ili radije birate brze i jednostavne deserte, imamo nešto za svakog. Ovi recepti donose sve što vam treba za blagdansku slatku ponudu – od sočnih kolača s kremastim punjenjima do hrskavih keksića i raskošnih torti. Zajedno s obitelji i prijateljima, uživajte u pripremi i degustaciji ovih najljepših blagdanskih kolača koji će uljepšati svaki blagdanski trenutak. Pronađite svoj omiljeni recept i neka blagdanska slatkoća krene!

Sitni božićni kolači

Dovoljni za jedan griz ili dva, ovi sitni božićni kolači i keksi idealni su za domaćinstva u kojima ima djece. Bilo da su u obliku kockica, kuglica ili neke model za kekse, ove blagdanske poslastice uljepšat će vaš blagdanski stol. Ne zaboravite ih držati u limenim kutijama ili frižideru kako bi se zadržala njihova svježina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Keks kuglice

Ove brze kuglice od keksa utažit će vašu želju za desertom i to dok ste rekli keks. Recept i priprema ovih slastica toliko su jednostavni da i djeca mogu sudjelovati. Keksi, čokolada za kuhanje i nezaobilazan kokos čine pripremu ovih kuglica ne samo jednostavnom i brzom, nego i idealnom za svačiji budžet. Još jedna verzija ovih keks kuglica može uključivati i rum.

Domaća bajadera

Bajadera je popularna slastica kroz cijelu godinu, a posebno se koristi u svečanim prigodama. Jedna je od najukusnijih božićnih kolača koje ćete ikad jesti. No umjesto da kupujete bajaderu, možete ju sami napraviti kod kuće. Osim što ne zahtijeva ni minute pečenja, ostatak postupka je zaista jednostavan. Jedina stvar na koju ćete morati pripaziti je slaganje slojeva vaše bajadere.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Proteinski keksi

Nakon bogatog božićnog ručka, nekima hrpa slatkog ne sjeda baš najbolje. No s obzirom da je vrijeme blagdana, zašto ne prigristi nešto kao desert, ali bez straha od prekomjernih kalorija? Za vas smo pripremili recepte za proteinske kekse. Iako ne treba pretjerivati, uz njih svakako ne morate toliko brinuti o unosu kalorija kao što je stvar s ostalim nezdravim varijantama keksa.

Paprenjaci

Paprenjaci su klasik koji se često povezuje s blagdanskom atmosferom i obiteljskim okupljanjima. Njihova specifična kombinacija začina poput cimeta, papra i klinčića čini ih savršenim izborom za zimske dane, a miris koji se širi iz pećnice donosi toplinu i udobnost.

Londoneri

Iako su londoneri kolači za svaku prigodu, posebno ih volimo za svečana i obiteljska okupljanja, jer će u njima uživati apsolutno svi. Poznati su po svojoj bogatoj teksturi i savršenom balansu okusa između slatkog prhkog tijesta, kiselkaste marmelade i hrskavog sloja oraha. Prema receptu za pripremu londonera treba vam oko dva sata, ali priprema je vrlo jednostavna.

Raffaello kuglice

Tko ne voli pojesti ukusnu Raffaello kuglicu kao slatki popodnevni snack. Spoj ukusne kreme, kokosa i badema osvojit će svakog u ovoj domaćoj varijanti raffaello kuglica. Sve što vam je potrebno je tek nekoliko sastojaka i veselo društvo s kojim ćete praviti, ali i pojesti kuglice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Pexels

Šape

Ako postoji kolačić koji može pobuditi osjećaj zime i miris bakine kuhinje, to su medvjeđe šape. Medvjeđe šape s orasima suhi su kolači koji može stajati, a savršene su za blagdane. Recepti za izradu šapa su različiti, a najpoznatiji su oni s orasima. Šape možete napraviti i bez oraha, a umjesto oraha možete staviti kakao.

Linzeri

Svi znamo da miris pečenih linzera koji dolazi iz pećnice donosi toplinu i radost u svaki dom, a posebno u doba blagdana. Ovi kolačići, sa svojim sočnim nadjevom od džema i prah šećerom na vrhu, savršen su izbor za sve prilike – od obiteljskih okupljanja do darivanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vanilin kiflice

Vanilin kiflice dolaze u raznim varijantama. Klasičan recept za starinske vanilin kiflice s orasima ili spoj tradicije i modernog u receptu za vanilin kiflice s makom. Kakve god da volite, htjet ćete ih peći u velikim količinama jer sve ove kiflice će nestati čim ih stavite na stol.

Ferrero rocher

Lješnjaci i čokolada - ima li što slađe za božićni ugođaj? Rađenje vlastitih Ferrero rocher kuglica nikad nije bilo lakše. Ovaj recept dokaz je da najfinije slastice ne moraju biti teške za napraviti. U samo pola sata na stolu možete imati ukusne Ferrero rocher domaće kuglice.

Medenjaci

Medenjaci, kao što im ime sugerira, su kolačići odnosno keksići s medom koji se tradicionalno jedu za vrijeme Blagdana. Oni su kao mirisni zagrljaj zime – čim ih pečete, kuća se ispuni toplinom i aromom meda i svih začina koje dodajete u njih. Savršeni su za svaku priliku, bilo da želite ukrasiti bor, razveseliti najmlađe ili uz šalicu čaja uhvatiti trenutak mira.

Djedovi brkovi

Došlo je i vrijeme za djedove brkove. Ovi tradicionalni keksići popularni su kod nas u vrijeme Božića. Obično se rade od prhkog tijesta koje se oblikuje u tanke trake ili zmijice, a zatim savija u oblik nalik brkovima. Često su posipani šećerom u prahu kako bi dodatno naglasili svoj blagdanski izgled.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Keksi s orašastim plodovima

Ovi starinski keksi donose okus i miris djetinjstva, kao da ste upravo zavirili u bakin kuhinjski kredenc. Hrskavi izvana, a mekani iznutra, puni su bogate arome prženih orašastih plodova i domaćeg šarma. Bilo da ih radite s orasima, s bademima ili lješnjacima, ovi keksi su i zdravi i fini.

Keksi sa svinjskom masti

Svinjska mast bogata je zdravim mastima, poboljšava okus hrane i podsjeća na djetinjstvo. Zbog visoke točke dimljenja, svinjska mast je izvrsna za prženje i pečenje. Za izradu ovih suhih kolačića potrebno je samo nekoliko sastojaka, a rezultat su ukusni i prhki keksići. Keksi sa svinjsom masti savršeno se slažu uz šalicu toplog čaja ili mlijeka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Klasični božićni kolači

Bez ovih kolača Božić jednostavno ne bi bio isti. Bilo da su tradicionalni kako ih je baka pekla ili imaju neki twist, s ovim kolačima nećete pogriješiti za blagdanske slastice. Možete ih ispeći i tjedan dana prije Božića - dapače, mnogima će se okusi u tom vremenu još više prožeti.

Orahnjača

Bilo da je pečena u obliku rolade ili kao savršeno upleten pletenac, orahnjača je slastica koja nikada ne izlazi iz mode. Tajna izvrsnog okusa ove rolade dolazi iz punjenja napravljenog od oraha, a tijesto je često aromatizirano koricom limuna ili naranče. Donosimo recept za savršenu orahnjaču.

Makovnjača

Makovnjača je jedan od blagdanskih klasika za svaki stol. Vole ju i mladi i stari stoga nije ni čudo što brzo nestane s tanjura. Kako bi vi i vaši voljeni uživali u makovnjači kroz cijelu zimu, najbolje je ispeći ovaj božićni kolač naveliko. Tradicionalno, makovnjača se priprema s dizanim tijestom, ali se može napraviti i od prhkog tijesta.

Mađarica

Neizostavan dodatak blagdanskom stolu, mađarica je savršen kolač za sve uzraste, ali nije ju jednostavno napraviti. Uz gotove kore i recept za starinsku kremu koja se može pripremiti za 15-ak minuta, vaši gosti će biti oduševljeni. Alternativno možete pripremiti lažnu mađaricu, gdje kore zamijenite keksima, a za kremu iskoristiti puding.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rožata

Rožata ili rozata, jedna je od omiljenih slastica kojoj je teško odoljeti nakon tradicionalnog dalmatinskog ručka. Jednostavno se priprema, specifičnog je okusa. Kao desert poslužuje se uz šlag ili topli preljev od čokolade. Ime ovog deserta dolazi od glavnog sastojka – ružine vodice, koja se nekad često koristila u pripremi, iako se danas često zamjenjuje vanilijom.

Foto: Pexels

Čupavci

Kolač od kokosa s kojim ne možete pogriješiti su stari dobri čupavci. To je savršen kolač od kokosa koji nije zahtjevan za pripremu, vrlo je ukusan i može se poslužiti u svim prigodama. Dobra stvar kod čupavaca je što ih nikad ne možete imati previše, pa vam tako donosimo recept za izradu čupavaca na veliko, odnosno uz recepte za čupavce s čak šest jaja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Salenjaci

Salenjake ljudi ili vole ili mrze, a ovaj tradicionalni hrvatski kolač radi se, kako mu i samo ime kaže, sa svinjskim salom. I to je upravo ono što odbija mnoge da uopće probaju slasticu čiji je ključni sastojak svinjsko salo, a pri tome zaboravljaju da svinjsko salo nije nezdravo, štoviše, ono je puno zdravije od, primjerice, margarina. Osim sala, tu je i domaće tijesto punjeno džemom, a mogu se napraviti na više načina: s kvascem ili bez njega, s dodatkom bijelog vina, ili pak bez sala kao lažni salenjaci.

Žarbo kocke

Sloj tijesta, sloj oraha, sloj tijesta, sloj oraha i tako skroz do gornjeg dijela čokolade. Za pripremu žarbo kocki treba malo strpljenja i malo kulinarske spretnosti. Žarbo kocke ili žarbo šnite jedan su od onih kolača koje ste možda i pekli jednom u životu, ali niste znali da se tako zovu. Postupak pripreme nije prekompliciran, a ako imate oraholjupce u stanu, obožavat će ovaj kolač.

Stollen

Među tradicionalnim božićnim receptima našao se i stollen, božićni kruh koji je popularna slastica u Njemačkoj. Ova slatka pečena pita, koja se najčešće radi u obliku kruha, punjena je orašastim plodovima i suhim voćem, a zatim uvaljana u šećer u prahu. Najpoznatija varijanta je Dresdenski stollen, koji je poznat po svom specifičnom okusu i izgledu.

Medena pita

Starinska medena pita koja vraća u djetinjstvo najbolji je desert. Kako joj i samo ime govori, medena pita je pita koja u sebi ima med i to je njen glavni sastojak. Slaže se tako da je medena kora prvi i zadnji sloj ovog kolača, a između se nalazi još jedna sloj obrubljen medenom kremom. Ako nemate recept za bakinu starinsku medenu pitu, a želite impresionirati svoju obitelj i ukućane, s receptom ispod nećete fulati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Fritule

Za fritule s jogurtom nikad nije prerano ili prekasno. Popularne su na adventskim štandovima diljem zemlje, a i u mnogim domaćinstvima, bilo u slatkoj ili slanoj varijanti, s jogurtom ili bez. U slatkoj varijanti, ove fritule možete posuti šećerom u prahu ili čokoladnim preljevom.

Najljepši božićni kolači

Bogat raskošan stol s blagdanskim ukrasima i puno različitih kolača klasična je scena iz božićnih filmova. Osim keksića, na takvim stolovima često se nađu i oni veliki kolači koji, stavljeni u komadu na sredinu stola, jednostavno oduzimaju dah svim okupljenima. Iako se možda na prvu čini da bi izrada tih kolača trajala preduho, bila prekomplicirana ili zahtjevala kulinarska znanja koja vi nemate, mi smo tu da vam pokažemo suprotno!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Božićni panj

Božićni panj, poznat i kao Bûche de Noël, tradicionalni je desert koji unosi čaroliju blagdana na stol. Ova raskošna rolada od mekanog biskvita, ispunjena kremom i ukrašena tako da podsjeća na pravi drveni panj, simbolizira toplinu doma i zajedništvo. Često ukrašen čokoladom, šećerom u prahu poput snijega i figuricama poput gljiva ili borova, savršen je spoj blagdanskog duha i slatkog užitka.

Panettone

Tradicionalni talijanski panettone je kolač koji neodovljivo podsjeća na Božić. Svi znamo da se danas u dućanima može svašta pronaći, pa tako i razne delicije za blagdane, no ovaj slatki talijanski kruh sa suhim voćem i alkoholom doista ne bi trebali kupovati, jer ga je jednostavno napraviti kod kuće. Kupolastog oblika, visok, s kombinacijom okusa limuna i naranče, grožđica, mrvica čokolade i cimeta, ovaj je kolač prava božićna delicija koja miriši na zimu.

Foto: Pexels

Kuglof

Kuglof je jedan od kolača koji izgleda kao da je izašao ravno iz svakog božićnog filma. Radi se u dobro poznatom kalupu i postoje razni recepti i punjenja za kuglof, od sušenog voća i orašastih plodova do čokolade. Iako se možda priprema čini komplicirana, ova mramorna verzija kuglofa će zasigurno oduševiti i vas i sve koji će ga probati.

Pavlova torta

Pavlova torta je zaista poseban kolač. Torta je to koja je ime dobila po ruskoj balerini i postoji doista mnogo recepata, no uglavnom je riječ o beze korama, kremi i nekom voću. Pavlova je definitivno torta koju će gotovo svi rado iskušati, a možete raditi različite varijacije s odabirom voća, od bobičastog, pa čak i do kivija ali i izborom kreme koja može biti od vanilije ili čak i od čokolade.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Adventska ludnica: Fritule skuplje od škampa, ali na njih se čeka i 45 minuta!