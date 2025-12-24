Kako napraviti najbolje kekse s bademima? Donosimo recept i pripremu korak po korak

Keksi od badema nisu samo slastica, već djelić uspomena na najljepše trenutke iz djetinjstva. Savršeni su uz šalicu kave ili čaja, a njihovi tradicionalni sastojci i mirisna aroma pričaju priču o ljubavi i pažnji uloženoj u svaki zalogaj.

Recept za kekse od badema

Ovdje možete pronaći recept sa svim potrebnim sastojcima za ove predivne kekse. Evo kako se pripremaju najbolji keksi od badema.

Keksi od badema sastojci:

100 g badema, sjeckanih na sitno

100 g brašna

50 g maslaca, sobne temperature

50 g šećera

1 žličica ekstrakta vanilije

1 žličica cimeta

1/4 žličice soli

1 jaje

Keksi od badema priprema:

Zagrijte pećnicu na 180°C. U zdjeli pomiješajte brašno, bademe, cimet i sol. U drugoj zdjeli miksajte maslac i šećer dok ne dobijete glatku smjesu. Dodajte jaje i ekstrakt vanilije u zdjelu i miksajte dok se svi sastojci ne sjedine. Postupno dodajte suhe sastojke u zdjelu s mokrim sastojcima, dok ne dobijete tijesto. Uzmite malu količinu tijesta i oblikujte loptice veličine oraha. Stavite ih na lim za pečenje, koji ste prekrili papirom za pečenje. Pecite kekse u zagrijanoj pećnici oko 10-12 minuta ili dok ne dobiju zlatnu boju. Izvadite kekse iz pećnice i ostavite da se ohlade na limu za pečenje 5 minuta prije nego što ih prebacite na rešetku za hlađenje.

