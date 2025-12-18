FREEMAIL
SUHI KOLAČI /

Savršeni za blagdansko doba: Recept za mekane medenjake iz bakine kuharice

Savršeni za blagdansko doba: Recept za mekane medenjake iz bakine kuharice
Foto: Pexels

Fini medenjaci odlično se slažu uz šalicu toplog mlijeka, a mi imamo recept za najbolju smjesu

18.12.2025.
12:18
Magazin.hr
Pexels
Fini i mekani medenjaci savršeni su desert posebno u blagdansko doba. Medenjaci, kao što im ime sugerira, su kolačići odnosno keksići s medom koji se tradicionalno jedu za vrijeme blagdana. Oni su kao mirisni zagrljaj zime – čim ih pečete, kuća se ispuni toplinom i aromom meda i svih začina koje dodajete u njih. Savršeni su za svaku priliku, bilo da želite ukrasiti bor, razveseliti najmlađe ili uz šalicu čaja uhvatiti trenutak mira. Možete ih peći kao jednostavne kuglice s orašastim plodom u sredini ili koristiti razne kalupe za božićne kekse.

Postoje brojne varijante, a mi vam donosimo jednostavan i brzi recept kako napraviti medenjake kod kuće za manje od pola sata.

Medenjaci recept

Malo masti, malo meda i jedno jaje je manje više sve što vam treba za ovaj recept. Naravno da možete u smjesu dodati cimet ili klinčić, ali i ovaj bazni recept će biti savršen za jednostavne medenjake. Medenjaci se peku oko 15 minuta na temperaturi od 180 stupnjeva Celzijusa. Najbolji su kada omekšaju i savršeno se slažu uz šalicu toplog čaja ili mlijeka. Medenjaci mogu stajati dva do tri tjedna, a preporuča se držanje ovih keksića u hermetički zatvorenim spremnicima ili limenim kutijama za pohranu keksa.

Medenjaci sastojci:

  • 6 dkg masti
  • 6 dkg meda
  • 6 dkg šećera
  • 1 jaje
  • 1/2 žlice sode bikarbone

Medenjaci priprema:

Priprema finih medenjaka vrlo je jednostavna.

  1. Sve sastojke dobro izmiješajte i napravite glatku smjesu.
  2. Od dobivene smjese radite kuglice i ako želite na svaku kuglicu stavite malo oraha.
  3. Pecite medenjake na 180 stupnjeva Celzijusa oko 15 minuta.
  4. Pustite ih da se ohlade i uživajte!

POGLEDAJTE VIDEO Elegancija u jednostavnosti: Recept za francuski kolač od jabuka s kremom od vanilije

KolačiBožićni KolačiBožićni KeksiAdvent 2025ReceptDesertBlagdani
