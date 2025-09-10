Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 10. 09. 2025.
Ljubav Još se niste u potpunosti oporavili od ljubavnih poraza iz prošlosti. Riječ je o emocionalnom obrazovanju. Uskoro ćete zaslužiti diplomu.
Posao Vrijedno obavljate ono za što ste zaduženi. Posao i financije vaši su prioriteti. Strpljiva istrajnost vaša je vrlina, koja vas čini pobjednikom.
Zdravlje Bole vas kosti i zglobovi. Osjetljivi ste na promjene vremena. Na određene stvari ne možemo utjecati. Uskladite sebe s ritmovima prirode.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
DIJELE KLUPU, ALI NE I RAZRED /
Školsko zvono nije zvonilo 17 godina: Otvorena škola na otoku za dvije učenice
STIŽU PLJUSKOVI /
Meteorolog Dorian Ribarić otkrio što nas čeka narednih dana
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 10. 09. 2025.