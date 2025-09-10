Dnevni horoskop, Vodenjak, 10. 09. 2025.

Vodenjak /

Ljubav Još se niste u potpunosti oporavili od ljubavnih poraza iz prošlosti. Riječ je o emocionalnom obrazovanju. Uskoro ćete zaslužiti diplomu.   

Posao Vrijedno obavljate ono za što ste zaduženi. Posao i financije vaši su prioriteti. Strpljiva istrajnost vaša je vrlina, koja vas čini pobjednikom.   

Zdravlje Bole vas kosti i zglobovi. Osjetljivi ste na promjene vremena. Na određene stvari ne možemo utjecati. Uskladite sebe s ritmovima prirode.    

