Dnevni horoskop, Bik, 10. 09. 2025.

10.9.2025.
0:01
Vladislav Miletić
Ljubav Vaš emocionalni bioritam je na startnoj poziciji. Vaša nova ljubavna priča postaje vidljiva. Sve staro ste ostavili za sobom i krećete ispočetka.     

Posao Ne želite vježbati strpljenje. Zaletavate se u nepoznato. Riječ je o vašoj staroj dijagnozi koja vas je već puno puta skupo koštala, ali uzalud!  

Zdravlje Vi ste od onih koji ne priznaju bolest i s vama doktori teško izlaze na kraj. Mijenjate se jedino kada vam se dogodi bol, i to ona neizdrživa.   

Dnevni Horoskop Bik
