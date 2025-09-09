Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 09. 09. 2025.
Ljubav Poklanjate pretjeranu pažnju vlastitom izgledu. Niste prirodni i spontani. Vaša ekscentrična hirovitost udaljava vas od ljubavne sreće.
Posao Niste zadovoljni i kada imate premalo i previše novaca. Ako bolje razmislite o vašem poslovnom danas, otkrit ćete da previše toga želite učiniti.
Zdravlje Nedostaje vam mentalna i emocionalna harmonija, i vaša zdravstvena situacija je daleko od idealne. Opraštajte sebi, a i drugima.
