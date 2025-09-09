Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 09. 09. 2025.
Ljubav Pokušavate uspješno balansirati između raznih ekstrema. Zadali ste sebi težak zadatak. Vaš obračun sa sobom samima ne može proći bez boli.
Posao Poslodavci su vas zatrpali raznim zadacima. Zbog nagomilanih obveza stradava vaše slobodno vrijeme. Nemate hrabrosti za pobunu.
Zdravlje Vaša preosjetljivost upravo kulminira. Na vas se jako brzo i vrlo lako lijepi negativna energija drugih ljudi. Samopouzdanje je najbolja zaštita.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
RTG DANA /
Ubila ih otrovnim obrokom, a sada će do kraja života jesti - zatvorsku hranu
TAJ MRAČNI ZDS /
Kako se ustaški pozdrav vratio u modu i treba li ga kažnjavati?
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 09. 09. 2025.