Dnevni horoskop, Vaga, 09. 09. 2025.

Ljubav Pokušavate uspješno balansirati između raznih ekstrema. Zadali ste sebi težak zadatak. Vaš obračun sa sobom samima ne može proći bez boli.

Posao Poslodavci su vas zatrpali raznim zadacima. Zbog nagomilanih obveza stradava vaše slobodno vrijeme. Nemate hrabrosti za pobunu.

Zdravlje Vaša preosjetljivost upravo kulminira. Na vas se jako brzo i vrlo lako lijepi negativna energija drugih ljudi. Samopouzdanje je najbolja zaštita.

