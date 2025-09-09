Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 09. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 09. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Nemate razloga za nezadovoljstvo, ali nešto vas ipak muči. Niste primijetili da ste ljubomorni? Posesivnost vam krade vrijeme i oduzima energiju.  

Posao Radikalnim rezom odustali ste od vaše poslovne pasivnosti. Angažirani ste na razne strane svijeta. Izbjegavajte nova kreditna zaduženja.   

Zdravlje Vaša psihofizička situacija se popravlja. Sami sebe liječite novim optimizmom. Pronalazite mir u sebi uz pomoć novih spiritualnih impulsa.      

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 09. 09. 2025.