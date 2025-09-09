Dnevni horoskop, Škorpion, 09. 09. 2025.

Ljubav Nemate razloga za nezadovoljstvo, ali nešto vas ipak muči. Niste primijetili da ste ljubomorni? Posesivnost vam krade vrijeme i oduzima energiju.

Posao Radikalnim rezom odustali ste od vaše poslovne pasivnosti. Angažirani ste na razne strane svijeta. Izbjegavajte nova kreditna zaduženja.

Zdravlje Vaša psihofizička situacija se popravlja. Sami sebe liječite novim optimizmom. Pronalazite mir u sebi uz pomoć novih spiritualnih impulsa.

