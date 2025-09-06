Dnevni horoskop, Škorpion, 06. i 07. 09. 2025.

Ljubav Nebeski utjecaji nisu na vašoj strani, ali vi i dalje uporno forsirate ljubav. On ili ona ne osjeća prema vama ono što biste željeli da osjeća.

Posao Niste sigurni gdje se skriva jača bomba, kod kuće ili u radnom okružju. Izbjegavajte sukobe sa šefom, suradnicima, slučajnim prolaznicima.

Zdravlje Ako se probudite s jakom glavoboljom, pokušajte izbjeći prekomjernu tabletomaniju. Vedrina duha uspješno rastjeruje stres u glavi.

Snovi i vizije Imate li ispravan stav, u životu je sve dobro. Tada razumijete i znate da je radost temelj današnje sreće, a suprotno tome, današnja patnja je temelj buduće sreće.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn