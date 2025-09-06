Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 06. i 07. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Škorpion, 06. i 07. 09. 2025.
Foto:

Ljubav Nebeski utjecaji nisu na vašoj strani, ali vi i dalje uporno forsirate ljubav. On ili ona ne osjeća prema vama ono što biste željeli da osjeća.     

Posao Niste sigurni gdje se skriva jača bomba, kod kuće ili u radnom okružju. Izbjegavajte sukobe sa šefom, suradnicima, slučajnim prolaznicima. 

Zdravlje Ako se probudite s jakom glavoboljom, pokušajte izbjeći prekomjernu tabletomaniju. Vedrina duha uspješno rastjeruje stres u glavi. 

Snovi i vizije Imate li ispravan stav, u životu je sve dobro. Tada razumijete i znate da je radost temelj današnje sreće, a suprotno tome, današnja patnja je temelj buduće sreće.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop škorpion

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 06. i 07. 09. 2025.