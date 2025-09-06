Dnevni horoskop, Blizanci, 06. i 07. 09. 2025.

Ljubav Netko vas strastveno motivira, i vrlo brzo ćete se transformirati u zmaja koji riga vatru. Vaš pravac kretanja u potpunosti je nepredvidljiv.

Posao Jako ste zainteresirani za vlastiti poslovni uspon. Dobrodošli su svi oni koji vam mogu pružiti nesebičnu potporu. Postali ste nezaustavljivi.

Zdravlje Vaš egoizam se iznova aktivira. Neodlučnosti u vama nema više niti u tragovima. Vaša zdravstvena situacija bolja je nego proteklih dana.

Snovi i vizije Ljutnja nastaje gotovo isključivo zbog razočaranja. Pri čemu do razočaranja dolazi time što ste krivo procijenili okolnosti i sukladno tome gajili krive nade.

