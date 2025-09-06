Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 06. i 07. 09. 2025.

Ljubav Usamljeni primjerci vaše astrološke vrste napokon će dočekati svoju sretnu ljubavnu sudbinu. Strastveno ćete se zainteresirati za Djevicu ili Jarca.   

Posao Rakovi poslodavci mogli iznenada i iz čista mira nagraditi svoje djelatnike. Postalo vam je jako važno da vas drugi ljudi pamte po dobru.   

Zdravlje Svaki drugi dan prestajete pušiti i piti, a onda se predomislite i opet nastavljate po starom. Stalno vas trese neka slična (kratkotrajna) inspiracija. 

Snovi i vizije Pravednost je da onaj koji daje, prima i da se oduzima onom tko uzima. Zato nemojte tražiti nikakva jeftina rješenja koja će vas slabiti i ne izbjegavajte teškoće koje vas snaže!  

