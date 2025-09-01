Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 01. 09. 2025.
Ljubav Da biste otvorili vaše stidljivo srce, morate biti potpuno sigurni da ste njemu ili njoj jako važni i potrebni. Vaš društveni život je siromašan.
Posao Potrebna vam je nova samosvijest. Svi vas napadaju, a vi se i ne pokušavate braniti. Ispravno vrednovanje sebe samih vratiti će vas u normalu.
Zdravlje U posljednje vrijeme stalno se skrivate, a najviše maskirate vašu ranjivu osjetljivost. Budite to što jeste. Od glume nemate nikakve koristi.
