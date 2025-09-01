Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 01. 09. 2025.
Ljubav U zabludi ste, ako očekujete da će se vaši ljubavni problemi riješiti sami od sebe. Vi ste ti koji morate razmrsiti konce i priznati cijelu istinu.
Posao Napokon ste odlučili postati netko i nešto. Činjenica je da imate svo vrijeme ovoga svijeta kako biste iz temelja preobrazili sebe i vlastiti život.
Zdravlje Optužuju vas za pasivnost i letargiju, a vi (samo) osluškujete vaš unutarnji sat. Danas ćete krenuti harmonično preobražavati vlastiti život.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
5. KOLO SHNL /
Remi Lokomotive i Osijeka! Osječani konačno zabili gol u novoj sezoni
DERNEK ZA SVE /
Slavonski show! Kandžije pucale, vol na ražnju, a baklja gorjela u kotliću!
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 01. 09. 2025.