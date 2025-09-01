Dnevni horoskop, Bik, 01. 09. 2025.

Ljubav U zabludi ste, ako očekujete da će se vaši ljubavni problemi riješiti sami od sebe. Vi ste ti koji morate razmrsiti konce i priznati cijelu istinu.

Posao Napokon ste odlučili postati netko i nešto. Činjenica je da imate svo vrijeme ovoga svijeta kako biste iz temelja preobrazili sebe i vlastiti život.

Zdravlje Optužuju vas za pasivnost i letargiju, a vi (samo) osluškujete vaš unutarnji sat. Danas ćete krenuti harmonično preobražavati vlastiti život.

