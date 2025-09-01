Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 01. 09. 2025.
Ljubav Ako vodite dvostruki ljubavni život, ne možete biti sretni i mirni. Bježite u maglu i opsjenu. Niste sigurni s kim ste i kako ste. Čudan ste lik.
Posao Sami ste sebi najveći problem. Ako želite imati više slobode i samostalnosti u životu, morate se prestati pretjerano oslanjati na roditelje.
Zdravlje Potreban vam je iskren i temeljit obračun s vašim duboko ukorijenjenim predrasudama. Strah ćete rastjerati ispravnim razlučivanjem.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
5. KOLO SHNL /
Remi Lokomotive i Osijeka! Osječani konačno zabili gol u novoj sezoni
DERNEK ZA SVE /
Slavonski show! Kandžije pucale, vol na ražnju, a baklja gorjela u kotliću!
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 01. 09. 2025.