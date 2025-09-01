Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 01. 09. 2025.

Ljubav Ako vodite dvostruki ljubavni život, ne možete biti sretni i mirni. Bježite u maglu i opsjenu. Niste sigurni s kim ste i kako ste. Čudan ste lik.

Posao Sami ste sebi najveći problem. Ako želite imati više slobode i samostalnosti u životu, morate se prestati pretjerano oslanjati na roditelje.

Zdravlje Potreban vam je iskren i temeljit obračun s vašim duboko ukorijenjenim predrasudama. Strah ćete rastjerati ispravnim razlučivanjem.

Horoskop
