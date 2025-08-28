Dnevni horoskop, Vodenjak, 28. 08. 2025.

Ljubav Započeli ste novu vezu, a niste okončali staru i još postojeću. Potreban vam je predah da biste razmislili o vlastitim željama i potrebama.

Posao Ne podnosite da vam drugi određuju što da radite. Možda započnete verbalni rat s rukovodećim strukturama. Vaša pobuna je programirana.

Zdravlje Izazivate vlastitu sudbinu sve dok vam se ne dogodi bolno otrežnjenje. Previše brinete o tijelu, a premalo o vašoj duhovnoj stvarnosti.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn