Dnevni horoskop, Vodenjak, 28. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 28. 08. 2025.
Ljubav Započeli ste novu vezu, a niste okončali staru i još postojeću. Potreban vam je predah da biste razmislili o vlastitim željama i potrebama.

Posao Ne podnosite da vam drugi određuju što da radite. Možda započnete verbalni rat s rukovodećim strukturama. Vaša pobuna je programirana.

Zdravlje Izazivate vlastitu sudbinu sve dok vam se ne dogodi bolno otrežnjenje. Previše brinete o tijelu, a premalo o vašoj duhovnoj stvarnosti.

