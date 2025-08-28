Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 28. 08. 2025.

Ljubav Vaša emocionalna kriza se stišava. Svemu jednom mora doći kraj. Danas ćete na radikalan način ukinuti vašu samonametnutu izolaciju.

Posao Hrabro ćete odigrati važne poteze koje već dugo smišljate i uporno odlažete. Pažljivo razmislite da li su vaše nove ambicije uopće izvedive.

Zdravlje Počeli ste živjeti na jedan smiren i uravnotežen način, a to je najbolji lijek za dobro zdravlje. Zabrinuti ste zbog lošeg zdravlja vaših bližnjih.

