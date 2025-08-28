Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 28. 08. 2025.
Ljubav Danas će uslijediti veliko finale vaše uzavrele ljubavne situacije. Slijepe strasti odvele su vas na pogrešan put. Izgledni su raznorazni scenariji.
Posao Previše tražite od sebe samih. Iscrpljujete se do krajnjih granica izdržljivosti. Tko vam je rekao da bogatstvo automatski znači i veliku sreću?
Zdravlje Osjećate neobjašnjivu tjeskobu. Vaši živci pucaju i u nekim bezazlenim situacijama. Zaboravili ste na vašu filozofiju unutarnjeg mira.
