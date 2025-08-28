Dnevni horoskop, Lav, 28. 08. 2025.

Ljubav Opet vam se događa ono što ste mislili da vam se nikad više neće dogoditi. Niste izvukli važne pouke iz prošlosti. Naivnost vas vodi u patnju.

Posao Imate dostatne količine hrabrosti da kažete ono što mislite, i to pred nekim širim auditorijem. Vaša smjelost pokazati će se vrlo profitabilnom.

Zdravlje Tranzitni Mars čini vas agresivnim. Sukobljavate se s raznim osobama bez nekih velikih razloga. Nametljivi ste, i niste svjesni te činjenice.

