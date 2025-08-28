Dnevni horoskop, Blizanci, 28. 08. 2025.

Ljubav Privlačni ste mnogima, a najviše vas simpatizira osoba koja puno priča i često putuje. Potreban vam je netko s kim biste podijelili slične interese.

Posao Radite sve što se od vas traži, pa i više od toga. Nesebično priskačete u pomoć vašim suradnicima. Stvarate temelje sretnije poslovne budućnosti.

Zdravlje Više se ne borite protiv sebe, i to je važna promjena koja vas iscjeljuje. Danas ste snažniji nego što ste bili jučer, a sutra ćete biti još jači.

