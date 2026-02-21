SAD presudio: JANAF dobio zeleno svjetlo, pušta se nafta prema srbijanskom NIS-u

Jadranski naftovod (JANAF) objavio je u subotu kako su dobili "zeleno" svjetlo iz SAD-a za transport nafte prema srbijanskom NIS-u.

U priopćenju navode: "JANAF d.d. je u suradnji s Vladom Republike Hrvatske ishodio licencu važeću do 20. ožujka 2026. godine, koja omogućava nesmetano provođenje svih aktivnosti potrebnih za izvršavanje Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS a.d. Time je zajamčena stabilnost ključnih energetskih tokova u skladu s međunarodnim obvezama."

Dodaju da odluka američke administracije "potvrđuje odgovorno poslovanje JANAF-a te usklađenost aktivnosti Uprave s poslovnim i strateškim ciljevima Republike Hrvatske i Europske unije."

Dan ranije, tu vijest objavili su i u Srbiji gdje je ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović objavila je da je OFAK - Ured za kontrolu strane imovine - produžio licencu NIS-a do 20. ožujka.

"Upravo je stigla vijest iz SAD-a da se licenca produžuje do 20. ožujka. NIS može nastaviti isporučivati ​​sirovu naftu, prerađivati ​​je u Pančevu i stavljati sve naftne derivate na tržište. Da budemo dobro opskrbljeni i da nemamo straha. Pregovori se nastavljaju između Gazpromnjefta i MOL-a, i mi smo uključeni u pregovore. I što se tiče naših razgovora, i s jednom i s drugom stranom", rekla je.

Nastavila je da ti pregovori nisu laki, donosi Kurir, te da će razgovarati i s ruskom stranom.

"Sljedeći tjedan bit ću u Washingtonu, nastavljamo s diplomatskim naporima i mudrom politikom predsjednika Vučića i Vlade Srbije došli smo do ovih rezultata - nije bilo nestašica na tržištu, prebrodili smo veliku krizu, krajem godine kada gotovo 100 dana nije bilo dotoka sirove nafte, nismo imali nestašicu goriva i pronalazimo najbolje i održivije rješenje. Nastavit ćemo transparentno informirati javnost, kao i do sada", navela je srbijanska ministrica.

