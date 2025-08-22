Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 22. 08. 2025.
Ljubav Izmišljate razne razloge samo da biste izbjegli susret s njim ili s njom. Ako ste nešto nekome obećali, bilo bi pošteno od vas da održite obećanje.
Posao Vaša se poslovna i financijska situacija popravlja. Ako već dugo iščekujete isplatu autorskog honorara, danas će sve sjesti na svoje mjesto.
Zdravlje Kada osjećate unutarnji mir, sve vam postaje kristalno jasno. Ozdravili ste, jer su neke stresne i razočaravajuće situacije ostale iza vas.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
RTG ČETVRTKA /
Amerikanci tuže aviokompanije zbog prozora, Japanci skrivaju gole kipove u parkove
NIJE IŠLO /
Zrinjski pao protiv Utrechta, ali svi pričaju o ovoj spornoj odluci VAR-a
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 22. 08. 2025.