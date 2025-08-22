Dnevni horoskop, Blizanci, 22. 08. 2025.

Ljubav Izmišljate razne razloge samo da biste izbjegli susret s njim ili s njom. Ako ste nešto nekome obećali, bilo bi pošteno od vas da održite obećanje.

Posao Vaša se poslovna i financijska situacija popravlja. Ako već dugo iščekujete isplatu autorskog honorara, danas će sve sjesti na svoje mjesto.

Zdravlje Kada osjećate unutarnji mir, sve vam postaje kristalno jasno. Ozdravili ste, jer su neke stresne i razočaravajuće situacije ostale iza vas.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn