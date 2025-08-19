Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 19. 08. 2025.

Foto:

Ljubav Verbalni sukobi s partnerom ili s partnericom postali su vam kronična navika. Kontrolirajte svoj oštar jezik, da ne bi postao zmija otrovnica.    

Posao Zbog novonastalih okolnosti, morate promijeniti vaš zacrtani poslovni plan i program. Pobjeđuje onaj koji se brzopotezno prilagođava.    

Zdravlje Žestokim reakcijama proizvodite kaos u obitelji, ali i u susjedstvu. Svadljivost vas umara i iscrpljuje. Ne kvarite drugima dobro raspoloženje.

