Dnevni horoskop, Lav, 19. 08. 2025.
Ljubav Izgubili ste ljubavni kompas. Privlačite osobe s kojima niste kompatibilni. Netko vas iskorištava, i vi se ne bunite. Magloviti ste u glavi.
Posao Niste na radnom mjestu, jer imate privatnog posla. Poslodavci nisu oduševljeni vašim stilom ponašanja. Možda dobijete ukor pred isključenje.
Zdravlje Napadaju vas virusi i bakterije. Potrebna vam je pojačana fizička aktivnost, da biste iznova uspostavili sklad i ravnotežu između tijela i duha.
