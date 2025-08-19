Dnevni horoskop, Lav, 19. 08. 2025.

Ljubav Izgubili ste ljubavni kompas. Privlačite osobe s kojima niste kompatibilni. Netko vas iskorištava, i vi se ne bunite. Magloviti ste u glavi.

Posao Niste na radnom mjestu, jer imate privatnog posla. Poslodavci nisu oduševljeni vašim stilom ponašanja. Možda dobijete ukor pred isključenje.

Zdravlje Napadaju vas virusi i bakterije. Potrebna vam je pojačana fizička aktivnost, da biste iznova uspostavili sklad i ravnotežu između tijela i duha.

