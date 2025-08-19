Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 19. 08. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 19. 08. 2025.
Foto:

Ljubav Izgubili ste ljubavni kompas. Privlačite osobe s kojima niste kompatibilni. Netko vas iskorištava, i vi se ne bunite. Magloviti ste u glavi.      

Posao Niste na radnom mjestu, jer imate privatnog posla. Poslodavci nisu oduševljeni vašim stilom ponašanja. Možda dobijete ukor pred isključenje.  

Zdravlje Napadaju vas virusi i bakterije. Potrebna vam je pojačana fizička aktivnost, da biste iznova uspostavili sklad i ravnotežu između tijela i duha. 

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 19. 08. 2025.