Dnevni horoskop, Lav, 16. i 17. 08. 2025.

Ljubav Ono što vam je prije koji dan izgledalo savršeno moguće, sada je postala nemoguća misija. On(a) definitivno nije idealna osoba za vas.

Posao Zapuhali su vjetrovi promjena u vašem radnom okružju, i više ništa nije isto. Od vas traže da se priključite određenoj frakciji. Koga ćete izabrati?

Zdravlje Nemate nikakvu kontrolu nad vašim hranidbenim hedonizmom. Prekomjerni kilogrami ruše vaše dobro zdravlje na mnogo raznih načina.

Snovi i vizije Poslušajte svoje dijete kada vam govori, shvatite njegove riječi ozbiljno i dat ćete mu najbolji primjer kako će ostvarivati trajan, dobar, zadovoljavajući odnos.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn