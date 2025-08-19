Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 19. 08. 2025.
Ljubav On ili ona igra čudnu igru, i vi ste potpuno zbunjeni. Više vam ništa nije jasno. Možda vam netko treći pojasni situaciju u kojoj se nalazite.
Posao Angažirali ste se oko prioritetnih poslovnih stvari, i to vas čini sretnim i zadovoljnim. Sada možete isplanirati poslovnu strategiju za budućnost.
Zdravlje Žrtvujete se za vaše bližnje, a malo toga dobivate natrag. Počeli ste živjeti neki tuđi život. Trebali biste više misliti na vlastite želje i potrebe.
