Dnevni horoskop, Škorpion, 19. 08. 2025.

Ljubav On ili ona igra čudnu igru, i vi ste potpuno zbunjeni. Više vam ništa nije jasno. Možda vam netko treći pojasni situaciju u kojoj se nalazite.

Posao Angažirali ste se oko prioritetnih poslovnih stvari, i to vas čini sretnim i zadovoljnim. Sada možete isplanirati poslovnu strategiju za budućnost.

Zdravlje Žrtvujete se za vaše bližnje, a malo toga dobivate natrag. Počeli ste živjeti neki tuđi život. Trebali biste više misliti na vlastite želje i potrebe.

